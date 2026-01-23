「ローテの一員になると確信」千賀滉大、今季残留が確定！？　メッツが期…

@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する32歳の千賀滉大投手は、先発ローテーション内での地位が不明確であり、今オフにはトレードの噂が何度も報道されている。しかし、同球団で編成本部長を務めるデービッド・スターンズ氏が、その可能性を打ち消す発言をしたと、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じた。

千賀は2023シーズンに印象的なパフォーマンスを披露し、新人王投票2位、サイ・ヤング賞投票7位に入るほどの活躍を見せた。

[sp_ad]

だが、2024シーズンは怪我に悩まされ、ほとんどプレーできず。

2025シーズンは前半こそ大活躍したものの、怪我後に失速してマイナー降格を経験している。

そんな中、今オフにはミルウォーキー・ブルワーズとのトレードでフレディ・ペラルタ投手、トバイアス・マイヤーズ投手を獲得し、ますます千賀の立場は危うくなった。

それでもスターンズ編成本部長は、インタビューに応じ「千賀がローテーションの一員になると、私は確信している。

彼のオフシーズンは本当に充実していた。

スタッフ全員が彼の状態を見ることができたが、非常に良いコンディションに仕上がっていると感じる。

春季トレーニングで活躍してくれるのが楽しみ」と、前向きな発言をした。

それを踏まえ、同紙は「先発ローテーション入りや、開幕ロースター入りが確約されたわけではないが、彼が2023年のようなパフォーマンスを取り戻すことで、メッツの先発陣はナ・リーグ屈指の層の厚さと強さを誇る存在になるかもしれない」と期待感を示している。

【関連記事】

【了】