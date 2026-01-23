「何も噂を耳にしていない」菅野智之、まだ次の所属先未定！？　米紙が見…

@media (min-width: 768px) {

菅野智之 最新情報

2025年にボルチモア・オリオールズでプレーした36歳の菅野智之投手は、1月下旬になっても去就不透明となっている。再び同チームに戻ってくるのか、それともMLBの他球団と契約するのか、もしくはNPBに帰ってくるのかについて、米メディア『ボルチモア・ベースボール』のボブ記者が見解を示した。

菅野は昨オフに読売ジャイアンツからオリオールズへ移り、30試合に先発し10勝10敗、防御率4.64、奪三振106をマーク。

ベテランかつルーキーシーズンでありながら、それなりの成績を残した。

しかし、オリオールズは菅野と再契約せず、現在フリーエージェント（FA）として次の所属先を探している。

同メディアはファンから質問を受け付けており、ある質問者の疑問として「まだ獲得可能な先発投手が多く残っているのが気になった。

そこで、菅野についての見解を聞きたい。

昨季はそれほど良かったとは思わないが、それでも最初から、戻ってこない前提で話が進んでいたように感じる。

本人が、より長い契約年数や高額な年俸を求めているのだろうか？

現時点でオファーがあるようにも見えない中で、オリオールズがマイナー契約＋キャンプ招待という形でも獲得を試みていないのは少し意外だ。

菅野はそうした条件を受け入れる可能性はないのか。それとも、そもそもオリオールズに関心がないのだろうか？」と投げかけている。

実際、FA市場にいるスター選手と言えるような存在も、1月下旬に入ってから移籍先が決定していた。

まだ市場に多くの選手が残っているため、順番が菅野まで回ってきていないと考えることもできる。

それらを踏まえ、ボブ記者は「彼は昨季、まずまずの成績を残した。ただ、もう36歳だ。

オリオールズは様々な選手を獲得して先発ローテーションの底上げを図っている。

もし彼らがもう1人の投手と契約するなら、その投手は菅野よりも若くて実績のある投手になるだろうと私は推測する。

現在、菅野については何も噂を耳にしていない。

私は今回限りの存在だったと思っているし、来月彼の姿を見ることはないだろうと感じている」と答えた。

