栗山英樹CBO野球殿堂入りに想う、”偉大だけれど、生身のリアリティー”【え…

まだ歴史でもなく、思い出でもない

プロ野球はいよいよ春季キャンプ秒読みだ。ファイターズも１、２軍スタートの振り分けが発表され、初の１軍キャンプ組となる山縣秀がはつらつとしたコメントを発している。ファンとしては清宮幸太郎がケガなくキャンプインしてくれることを祈るばかりだ。キャンプ直前のアクシデントは2024年（名護での先乗り自主トレ中）の一度きりだが、何か春先のケガで出遅れる印象があるんだよなぁ。優勝を狙う今シーズン、中心選手の離脱は何としても避けたい。天に祈る心境だ。

さて、今回のコラムは選手を離れようと思う。1/15、公益財団法人 野球殿堂博物館は「2026年野球殿堂入り通知式」を開催、競技者表彰・エキスパート表彰から栗山英樹CBOの殿堂入りを発表した。これは大ネタだ。ファン冥利だ。過去222人の野球人が殿堂入りし、ファイターズ関係者からは大社義規オーナー、三原脩GM、上田利治監督、張本勲氏、落合博満氏（肩書きはすべてファイターズ在籍時のもの）らがその栄誉に浴しているが、何といっても栗山さんは初めて「北海道日本ハムファイターズ」の人として表彰されるのだ。現に今も「道民」なのだ。これは栗山さん個人の栄誉であると同時に、北海道の栄誉でもある。

水道橋の野球殿堂博物館に行かれたことがあるだろうか。殿堂入り表彰者のレリーフを見ると、ああ、これは歴史だなぁと実感する。正力松太郎がいる。沢村栄治がいる。スタルヒンがいる。久慈次郎がいる。川上哲治がいる。王貞治、長嶋茂雄がいる。そのなかに球場でユニホーム姿を見たり、直接お会いして言葉を交わしたりした、つまり生身のリアリティーのある方がいると何とも不思議な気持ちになる。僕の場合ならウエさんだ。何度も取材したし、ラジオ番組のゲストに来てもらった。レリーフにおさまってると「上田さん、出てきてキーンと冷えたビール飲みましょうよ」と言いたくなる。

生身のリアリティーということでいえば、北海道のファンにとって栗山さんは格別だろう。まだ正式には殿堂入りしてなくてレリーフもこれから作られるのだが、沢村栄治やスタルヒンに混じって、栗山さんの顔があったらみんな何か変な感慨にとらわれるだろう。それくらい北海道のファンにとって栗山英樹はダイレクトな体験だった。勝ったり負けたり、もがいて奮闘していた姿をありありと覚えている。まだ歴史でもなく、思い出でもない。生の感情がわき上がってくる。

栗山監督の功績

北広島に「青空百景」さんという、栗山さんを語らせたら天下一品の友人がいるのだが、殿堂入りの一報にこうコメントしていた。

「高校も大学もほんとは野球で選びたかったけど家族に言われて妥協して、挑戦せずに諦めるのはもういやだと入団テストを受けて、プロにはなれたけど病気などで7年で引退、その後20年も野球界の外で過ごして…、そんな人に殿堂入りの未来が待っていたとは」

そうなのだ。現役時代の栗山さんは決してエリートではない。原辰徳に憧れて東海大相模に進みたかったのだが、それは叶わなかった。ヤクルトへは東京学芸大から異色のテスト入団だ。爽やかなルックスでアイドル的な人気を博す（雑誌のグラビアを飾り、CDを出したりしている）が、プレーヤーとしては大成できなかった。29歳で引退後はテレビのスポーツキャスター、大学教授などずっと現場の外にいた。だからファイターズの監督就任が発表されたときはみんな驚いたのだ。コーチ経験もないテレビキャスターに監督が務まるのか。

栗山英樹という野球人は北海道で運命を変えた。球団の吉村浩氏から「根本陸夫になりませんか」と口説かれ、ユニフォームに袖を通す決意を固める。求められたのはファイターズのチャレンジを体現していく役割だ。栗山監督は斎藤佑樹を開幕投手に抜擢し、吉川光夫をエースに、中田翔を4番に据えた。これと見込んだ選手を大胆起用し、我慢強く使い続けてモノにしてしまう。何より画期的だったのは大谷翔平の二刀流起用だ。高卒ドラフト時、米球界挑戦を決めていた（日本球界に関心を持たなかった）大谷にファイターズは二刀流育成プランを示し、翻意させる。前例のないチャレンジを現場で支え続けたのが栗山さんだった。多くの人が証言することだが、栗山さんがいなかったら大谷の二刀流は実現しなかっただろう。そのチャレンジは球団理念に深く刻まれた。僕らは世界に誇ることができる。北海道日本ハムファイターズとは大谷翔平の夢を実現させた球団なのだと。

殿堂入りの決め手になったのはファイターズでの優勝（2012年リーグ制覇、2016年日本一）、2023年WBC侍ジャパン3大会ぶりの世界一と手腕が認められてでもあるが、「大谷二刀流生みの親」としての貢献も大きい。ファンはそのひとつひとつをダイレクトに見てきた。見てきたのみならず、負けたら何を聞かれても「オレが悪い」、選手はだいたい下の名前で呼ぶ（監督談話で木佐貫洋を「ヒロシ」と呼んで、記者連を「え、ヒロシ？」「誰？」と大混乱に陥れた）など、血の通ったエピソードで振り返ることができる。偉大だけれど、生身の存在。球団史と自分史の重なり合う地点に立つ男。

栗山英樹さん、殿堂入りおめでとう。僕らは栗山さんといっぱい勝って、いっぱい負けた。同じ時代を一緒に生きた。本当に心の底から嬉しいよ。正月から最高の出来事だよ。