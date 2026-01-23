フジテレビの動画配信サービス・FODでは、日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」で生まれたボーイズグループ・NEXZの冠バラエティ番組『NEXZカンパニー』を、24日から配信する(全4話、毎週土曜21:00新作配信予定)。

NEXZ

この番組は、メンバー7人で架空の会社「NEXZカンパニー」を発足し、それぞれが会社の社員となり、次世代の現場を直撃。未来には何が待っているのか？を自ら体験して、同世代に発信する。

体験するのは、料理が時短できて便利すぎるAI家電や脚力をサポートするパワードスーツ、ペットのようにかわいい家族型ロボット「LOVOT」。料理が得意なYUやHARUも絶賛の超便利AI家電で実際にから揚げを調理する。日頃のメンバーの食の好みや料理事情トークも繰り広げられる。

脚力をサポートするパワードスーツを着用した7人は、MCでNEXZカンパニーの助手社員の佐野瑞樹アナウンサーも交えてリレー走対決に発展。「LOVOT」の愛らしい動きにメンバー一同メロメロになる。

全4話の最終回はメイキング・オフショット映像回となっており、このロケを通した7人の“わちゃわちゃ”した様子や素の魅力を堪能できる。

NEXZリーダー・TOMOYA コメント

「ロケで次世代の現場にたくさん行かせていただいたんですが、普段経験できないことを色々経験させていただいて、新しい発見もあって、本当に楽しくて幸せな１日でした！

もし機会があれば、また新たな次世代を見に行きたいなと思います。

NEX2Yの皆さん、ぜひ見てくださったら嬉しいです！

お楽しみに～！」