ハル・シティを率いるセルゲイ・ヤキロヴィッチ監督が、デビュー戦でアシストを記録した日本代表FW平河悠を称賛した。21日、クラブの公式サイトが同指揮官のコメントを伝えている。

現在25歳の平河は、2024年夏にFC町田ゼルビアからブリストル・シティに期限付き移籍すると、今季から完全移籍へと移行。公式戦27試合に出場していたものの、プレータイムが限定的となっていたことから、19日に同じくチャンピオンシップ（イングランド2部）を戦うハル・シティへの今シーズン終了までのレンタル移籍が発表された。

移籍発表の翌日、平河はチャンピオンシップ第28節のプレストン・ノースエンド戦で48分から途中出場を果たすと、直後に右サイドからクロスを上げ、オリヴァー・マクバーニーの得点をアシスト。投入からわずかな時間で結果を残した。

ヤキロヴィッチ監督は、試合を決定づける3点目を挙げたマクバーニーのゴールについて「素晴らしかった」と語ると、アシストを記録した平河に関しても「彼がチームに来てくれて本当にうれしい」とコメント。「彼は本当に素晴らしい選手でチームに多くの選択肢を与えてくれる。複数のポジションをこなせるし、ドリブルも素晴らしく、クロスも正確なんだ」と、投入直後にインパクトを与えた平河の活躍を称賛した。

プレストンに勝利したハル・シティはリーグ戦で連勝を達成。現在は勝ち点「47」の暫定4位に位置している。