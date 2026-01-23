鳴き声で気持ちを伝え、飼い主さんとコミュニケーションを取ってくれる猫ちゃん。今回話題になったのは、こんなワンシーンでした。

2階でニャーニャー言ってるからどうしたのかなと思って声掛けてみた

動画のポスト主はコミックエッセイ『つんのいちぞく/KADOKAWA』の著者でもある「つん(@yan_mugi)」さん。

その日、ご自宅の2階でニャーニャーと鳴いていた愛猫のポルナレフちゃん(女の子)。気になったつんさんが「どしたん?」と声を掛けると、2階からすぐに「ニャーン」とお返事が返ってきます。

さらに「話きこかー?」と優しく声を掛けると、ポルナレフちゃんは「あのねあのね、きいてー?」と言わんばかりに、「ニャニャニャニャ ニャニャニャニャ」とおしゃべりしながら、階段を駆け下りてきたのです。

猫語トーンで話しかけるつんさんと、それに応えるポルナレフちゃん。息ぴったりのやり取りに、ほっこりさせられますよね♪

この投稿は大きな反響を呼び、2.2万件のいいねを記録(1月22日時点)。「主のどしたん話聞こかの声がけ好き 笑 猫ちゃんも何かたくさんお話ししてる 絆…」「おしゃべりさんだ」「猫なで声で『どしたん話聞こか?』なのズルい笑」「ホニャハハと階段をかけ下りるヌコ様も、ヌコ語を巧みに操るつん様もスーパー激プリティシャス」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

ポルナレフちゃんは、日頃から話しかけるとこのようにお返事してくれることがあるそうで、その性格についてつんさんにお聞きすると「とっても優しくて甘えん坊で、先輩猫のことが大好きすぎて健気で可愛いです」と教えてくださいました。

沢山の人の心を惹き付けたポルナレフちゃん。その愛らしい日常は、こちらのつんさんのブログから漫画で読むことができるので、こちらもチェックしてみましょう♪