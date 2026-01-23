メビウスが主催する「ふしぎなゲーム祭り」開催委員会は2月1日、ゲーム体験イベント「ふしぎなシューティングゲーム祭りin新橋」を、ニュー新橋ビル地下2階で開催する。
同イベントはゲームメーカーによる試遊会で、当日はシューティングゲームを中心に多彩なタイトルが出展される。
参加企業はサクセスやピクセル、メビウスなど計10社で、各社による試遊や物販も実施。料金は、利用90分300円。開催時間は11時～16時。
