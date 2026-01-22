2021年7月にカナダ留学に踏み出したタレント・光浦靖子。語学学校、カレッジのシェフ養成コースを卒業し、現在は手芸のワークショップを開催している。内面的にも自身に大きな変化をもたらしたというカナダ生活について、エッセイ『ようやくカナダに行きまして』『ようやくカレッジに行きまして』でつづっているが、この2冊が本人の朗読によってAmazonオーディブル(Audible)で1月22日より配信される。光浦にインタビューし、留学した理由やカナダでの日々、自身の変化、今後について話を聞いた。

光浦靖子 撮影:蔦野裕

50歳でカナダのバンクーバーに留学した光浦。「仕事をずっとやっていて、自分の気持ちをうまくコントロールできなくなっていて、休みが必要だなと思ったんです」と留学を決意した理由を明かす。

「小さなことが気になって仕方なくて、いちいちくよくよしたり、腹を立てたり、自分でもおかしいなと。ネット上の誹謗中傷も気になって、何をやっても否定されている感じがして、何のために働いているんだろうと。更年期の影響もあったと思いますが、とにかくメンタルがおおらかではなくなっていて、これは1回休憩しないとダメだぞと思いました」

精神的に限界の状態でも「辞めるのは逃げだ」と思って活動を続けてきたが、「27～28年やってきたので、もう逃げじゃないだろう」と留学を決意。

「1回日本を離れて自分を見直したいなと。仕事がどれだけありがたいのか気づいてもいいし、海外に行って新しい居場所を発見してもいいし、どっちに転んでもいいと思って。あと、海外に住むというのは小さい頃からの夢でもありました」

留学先にバンクーバーを選んだのは、偶然の出会いがきっかけだった。

「留学を決意する前にバンクーバーに旅行に行って、そこで偶然、北斗晶さんと佐々木健介さんに会ったんです。息子さんが留学しているということで。そのときに『光浦ちゃんも留学すればいいじゃん』と言われて、『そんなことできませんよ』なんて言っていましたが、『めちゃイケ』が終わって長期の休みが取れるようになって、何の下調べもせずバンクーバーに決めました。当時は今ほど性格が明るくなく、ネガティブなことばかり考えるメンタルだったので、いろいろ調べると悪いことばかり気になって留学をやめそうな自分の性格をわかっていたので」

英語を全く話せない状態で留学し、言葉の壁もあってトラブル続きだったという。

「家探しや学校の手続きなど、そういった契約ごと一つ一つが大変で、毎日トラブルが降ってくるので、それを一個ずつ潰していく感じで。東京にいたときみたいに余分なことを考える時間もなくなり、毎日泣いていた仕事のことも全く気にならなくなりました」

まずは1年間、語学学校に通い、その後、2022年8月から2年間、公立のカレッジのシェフ養成コースに通った。

「働きたいなと思って。カレッジの2年コースに通うと、3年のワークパーミット(労働許可証)がもらえて、3年間どの職業に就いてもいいというのと、在学中も1週間に20時間働いていいというのが魅力でした。あと、今から経済など学問を学んでも、自分の将来に即決する感じがしなくて。私は手芸のワークショップをやりたくて、飲食もやりたいという夢があったので、料理は勉強になると思いました」