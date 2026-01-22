@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間22日、カイル・タッカー外野手（シカゴ・カブスFA）と4年2億4000万ドルで契約したと正式発表した。その会見の中で、同選手は新天地にドジャースを選んだ理由について言及したという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「タッカーは火曜日の入団記者会見で、トロント・ブルージェイズやニューヨーク・メッツなどの球団ではなくドジャースと契約した理由を明かした。彼は『素晴らしい球団は数多く存在し、それぞれが独自の強みを持っている。しかし、この組織はトップダウンで一流だ。ファンや街のために素晴らしいチームを作り上げ、チャンピオンを目指して戦う姿は、その実力を物語っている。あらゆる要素を考慮し、その一員になりたいと思うのは非常に特別なことだ』と語った」と言及。

続けて、「ドジャースは外野陣の強化を切実に必要としており、オールスターに4回選出された彼の加入によって、攻撃と守備の両面でその望みが叶った。フロリダ出身の彼は、まさに野球選手の真髄を体現している」と期待を寄せている。

ドジャースは2020年以降ワールドシリーズを3度制するなど圧倒的な強さを誇るが、これもタッカーの目には魅力的に映ったようだ。

【了】