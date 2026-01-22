プロ野球の世界では、試合そのものだけでなく「移動」も大きな要素のひとつだ。12球団の本拠地球場を見渡しても、アクセスの良さや動線の分かりやすさ、周辺環境の充実度など、遠征のしやすさには意外な差がある。そこで本記事では、①空港／新幹線主要駅からの移動時間、②乗り換え回数、③最寄り駅からの徒歩距離（迷いにくさ）を総合的に評価。遠征経験の少ないファンほど苦労しやすい“遠征難度が高めの球場”を、ワースト6としてランキング形式で紹介する。なお、掲載した時間は最速ルートの目安であり、混雑や時間帯、天候によって変動する場合がある。

第6位：明治神宮野球場（新幹線最速：約25分／空港最速：約65分）

[caption id="attachment_245018" align="aligncenter" width="530"] 明治神宮野球場（写真：産経新聞社）[/caption]

所在地：東京都新宿区霞ヶ丘町3-1

最寄り駅：東京メトロ銀座線「外苑前駅」、都営大江戸線「国立競技場駅」、JR中央・総武線「信濃町駅」

新幹線（東京駅→球場）：最速 約25分（東京→外苑前 約20分＋徒歩 約5分）

空港（羽田空港→球場）：最速 約65分（羽田→外苑前 約60分＋徒歩 約5分）

第6位となったのは、東京ヤクルトスワローズが本拠地としている明治神宮野球場だ。

都心立地でアクセス自体は良好だが、「最寄り駅が複数存在するがゆえの迷いやすさ」が順位に影響した。

東京駅からの移動時間は短く、羽田空港からも40分前後と数字上は優秀。

しかし、東京メトロ銀座線・外苑前駅、都営大江戸線・国立競技場駅・JR信濃町駅など、利用できる駅が多い一方で、出口を間違えると徒歩距離が大きく伸びてしまう。

神宮外苑という広大な敷地を抜ける必要があり、初遠征では「球場は見えているのに遠い」と感じやすいのも特徴だ。

大学野球の聖地としても親しまれている同球場だが、老朽化の問題もあり移転・建て替えが予定されており、2031年頃に新球場が完成する予定となっている。

