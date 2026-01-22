バルセロナは22日、スペイン代表MFペドリの負傷状況について発表した。検査の結果、同選手は右ハムストリングの負傷が明らかとなり、 1カ月の離脱が予想されている。

UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第7節が21日に行われ、バルセロナは敵地でスラヴィア・プラハと対戦した。前半は点を取り合い、2－2で折り返したものの、63分のスペイン代表MFダニ・オルモの得点で一歩前に出ると、ポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキが追加点を挙げ、4－2で勝利を収めている。

勝ち点3を積み上げた一方、この試合でスタメン出場を果たしたペドリは、61分に負傷交代を余儀なくされ、ピッチを後にしていた。ハンジ・フリック監督は試合後、「良い知らせではない」と語り、同選手の状態に懸念を示していたが、クラブは翌日に「回復まで1カ月が予想される」と発表した。

バルセロナはCLで現在リーグフェーズ9位。混戦模様となっているが、上位8チームに与えられる決勝トーナメントストレートイン圏外におり、このままだと決勝トーナメントのプレーオフに回ることになる。プレーオフ第1戦は2月17日・18日、第2戦は24日・25日に予定されており、回復の経過次第では欠場の可能性もあり、バルセロナにとっては大きな痛手となる。

【動画】バルセロナが敵地でCL勝利！



