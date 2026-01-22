「左側にウィークリー、右側に白紙がすごく好き」津田健次郎が語る"理想の手帳"の条件とは？

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。1月18日（日）の放送は“手帳”に対するこだわりを熱弁していました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「新しい1年が始まったということで、手帳を新調してみました。フリースペースが多いものにしたので、読書記録などをつけたいなと思っています。自分だけの手帳が完成していく感じ……とてもワクワクします。津田さんこだわりの手帳の使い方などがあれば、ぜひ教えていただきたいです」

◆日本のメーカーが使いやすい！

津田：僕は、もともと手帳が大好きで、少し前までは毎年ちゃんと新調していたんです。秋になると「手帳を買いに行こう」って。でもやっぱり、マネージャーとのスケジュール管理だとかいろんなことがあって、今はデジタルになっちゃいました。だけど、たまに文房具屋に行くと「手帳を買いたいな」って思うんですけどね（笑）。

手帳って種類が本当に豊富で、何年か前に“手帳ブーム”がきていたと思うんですよ。効率良く仕事をこなすための手帳とか、夢を叶えるための手帳とか。いろんな手帳の使い方が流行った時期があって、僕もその流れに乗ったんですよ。あらゆる手帳をブワーッと見て、そのなかから厳選に厳選した物を毎年買っては見直して……。

最終的に僕が使っていた手帳というのは、まず書き込めるスペースのある月間表があって、それをめくると、左側にウィークリー、右側に白紙のページ。この形がすごく好きでしたね。そして、大きさはバイブルサイズくらいがすごく好きでした。

あと、本当は洋物のクオバディスやモレスキン、ロディアが（デザイン的に）すごく好きなんですけど、やっぱり、日本のメーカーさんのほうが使いやすかったですね。

