「左側にウィークリー、右側に白紙がすごく好き」津田健次郎が語る"理想の手帳"の条件とは？

＜リスナーからのメッセージ＞
「新しい1年が始まったということで、手帳を新調してみました。フリースペースが多いものにしたので、読書記録などをつけたいなと思っています。自分だけの手帳が完成していく感じ……とてもワクワクします。津田さんこだわりの手帳の使い方などがあれば、ぜひ教えていただきたいです」
◆日本のメーカーが使いやすい！
津田：僕は、もともと手帳が大好きで、少し前までは毎年ちゃんと新調していたんです。秋になると「手帳を買いに行こう」って。でもやっぱり、マネージャーとのスケジュール管理だとかいろんなことがあって、今はデジタルになっちゃいました。だけど、たまに文房具屋に行くと「手帳を買いたいな」って思うんですけどね（笑）。
手帳って種類が本当に豊富で、何年か前に“手帳ブーム”がきていたと思うんですよ。効率良く仕事をこなすための手帳とか、夢を叶えるための手帳とか。いろんな手帳の使い方が流行った時期があって、僕もその流れに乗ったんですよ。あらゆる手帳をブワーッと見て、そのなかから厳選に厳選した物を毎年買っては見直して……。
最終的に僕が使っていた手帳というのは、まず書き込めるスペースのある月間表があって、それをめくると、左側にウィークリー、右側に白紙のページ。この形がすごく好きでしたね。そして、大きさはバイブルサイズくらいがすごく好きでした。
あと、本当は洋物のクオバディスやモレスキン、ロディアが（デザイン的に）すごく好きなんですけど、やっぱり、日本のメーカーさんのほうが使いやすかったですね。
