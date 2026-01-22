日向坂46藤嶌果歩 年始は“北海道→韓国”へ！「東京を出るときは超大荷物でした」

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。1月16日（金）の放送は髙橋未来虹と藤嶌果歩でお届け！ ここでは、藤嶌が今年のお正月の過ごし方について語りました。髙橋：私たち2人は、今日が2026年になってから初めての「ほっとひといき！」の収録となっております。藤嶌：はい！髙橋：なので、お正月はどんな生活をしてきたのかちょっと振り返ろうと思いますが……何をしてた？藤嶌：私は、めっちゃ動いていました！ 北海道出身なので北海道に帰省して、そこからあの……韓国に飛び立ちました！髙橋：え!? いつまで北海道にいたの？藤嶌：三が日くらいまでは北海道で過ごして、それから韓国に行きました。髙橋：(北海道から)直行便があるの？藤嶌：あります！ 行けるんですよ！髙橋：すごい！藤嶌：なので、もう東京を出るときは超大荷物でした。北海道分と韓国分の荷物を持っていかなきゃいけないので。髙橋：そっか！ 韓国はどのくらいいたの？藤嶌：韓国は2泊3日で行きました。髙橋：それはメンバーと？藤嶌：そうです、石塚（瑶季）と清水（理央）と。髙橋：へぇー！髙橋：2泊3日で何したの？藤嶌：1日目はとにかく観光したり、韓国のアディダスとかに行ったり……。髙橋：え、こちら（今日着ている服）もご購入された？藤嶌：そうなんです！ 韓国で買いました！ イェーイ!髙橋：日本と違うの？藤嶌：全然違いますね、服の種類もたくさんあって。あと、日本だと“ちょっと変装しなきゃいけないかな？”とかも考えるんですけど。髙橋：まあまあ、そうだね。藤嶌：韓国だと「まあいっか！」って思えるのは、結構いい点かなって思いました。髙橋：でも多分、今の時期って韓国に行く日本人の方も多いよね。藤嶌：正直、多かったです（笑）。髙橋：え……バレた？藤嶌：でも、石塚さんが「韓国のおひさま（ファンの呼称）に声かけられた」って言ってました。髙橋：え!? すごい！藤嶌：そうなんです、韓国にも日向坂46が広まっているということで。髙橋：うれしいね。＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46