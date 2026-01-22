NiziUが選ぶ「受験勉強の励みになる1曲」は？ RIKU・MAYA・RIOが受験生へ贈る未来へのエール

――勉強の励みになるようなNiziU曲は？
RIKU：今夜はRIKUと！
MAYA：MAYAと！
RIO：RIOの3人でお届けします！
RIKU：生徒のみんなが送ってきてくれた書き込みを、引き続き紹介していきたいと思います。
＜リスナーからのメッセージ 愛知県 12歳 女の子 らん＞
こんばんは！ 私は中学受験の勉強をしているのですが、勉強するときにたまに音楽を聴きながら勉強しています。そんなときに大好きなNiziU先生の曲をたくさん聴いているのですが、NiziU先生が思う勉強の励みになるようなNiziUの曲を教えてください！
MAYA：そっか、受験シーズン。
RIKU：受験を経験されたことってありましたっけ？
MAYA：一応、中高で。
RIO：私ないや。
RIKU：面接やったって言ってなかったっけ？
RIO：面接はやったけど、あれって受験って言っていいの？
RIKU：あるある。逆にRIKUは面接してないもん。受験って大変やんな。みんながちょっとカリカリってなる時期やから、余計ね。NiziUの曲で何かありますか？
MAYA：「Step and a step」とか？
RIKU：「大丈夫よ、そのままで」みたいな。
RIO：「Sweet Bomb！」とか勉強が捗りそうじゃない？ 元気になるよ！ 明るい未来を想像しながらやれるかな。
RIKU：たしかに！
MAYA：受験が終わった後に、楽しいことが待っていると思ったら頑張れるし。
RIKU：それやったらRIKUは「SWEET NONFICTION」。次の学校に入ったときに、ワクワクするようなことを想像して、ちょっと明るい未来を夢見て、楽しみだなって思いながら勉強してもらったりとか。あと歌えるやん？ 歌いながら勉強してくれたらいいんじゃないかなって。
英語の勉強をしているときはちょっとあかんかもしれへんけど、一回鉛筆置いて歌ってもらえたら。
RIO：歌い終わったら、またペンを持って頑張ってやってもらえたらいいんじゃないかなと思います。
MAYA：無理しすぎず、楽しんで頑張ってください！ 応援しています。
RIKU：ファイティン！
