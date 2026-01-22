ユージの仕事論 自分の弱みは「伸びしろでしかない」ポジティブすぎるマインドセットに学ぶ

鷲見玲奈がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ALFALINK presents BRAND NEW LINK」（毎週土曜 7:00～7:25 / FM大阪 6:30～6:55）。ひとつの成功に満足することなく、新たな分野へと越境し挑戦を続ける人。既存の枠にとらわれず、業界に新しい潮流を持ち込み、ゲームチェンジを起こしてきた企業。そうした方々をゲストに迎え、挑戦にまつわるエピソードや発想の原点、これから目指すヴィジョンなどについて伺っていきます。1月17日（土）の放送は、タレントのユージさんをゲストに迎え、仕事を続けるうえで意識していること、今後のビジネスの展望について伺いました。今回は、ラジオパーソナリティ、タレントとして幅広く活躍するユージさんをスタジオにお迎えしました。仕事を長く続けていくために大切にしている考え方や、今まさに仕掛けようとしている新たな一歩に焦点を当てます。ユージさんが、タレントという仕事を一つのビジネスとして捉えたとき、もっとも大切にしているのは「好奇心をなくさないこと」だといいます。「どんな仕事でも楽しい部分とそうではない部分とがありますが、楽しくないときにこそ本領を発揮しなければいけないと思っています」と語ります。仕事を続けていくなかで地道で大変な作業も少なくありませんが、そこを「どうワクワクに変えられるか」が重要だと考えているそうで、その視点を持てるようになると「仕事そのものが一気に楽しくなる」と語りました。さらに、向上心を保つための考え方も印象的でした。ユージさんは、うまくいっていないと感じる場面や、自分の持ち味が発揮できていないパートについて、「まだ伸びしろがあるパート」だと前向きに捉えるようにしています。その課題をどう乗り越えるかを考えながら、同時に「これが上手な人は誰なんだろう」とロールモデルを探すことを意識していると話します。そうした姿勢は、日常的なインプットにも表れています。テレビを見る時間も、今では純粋な娯楽というよりも「勉強」としての意味合いが強いそうです。「学べる題材って本当にそこら中に転がっている」とユージさんは話し、あらゆるコンテンツからヒントを得ようとする姿勢が伺えました。ユージさんは現在、新たな挑戦として洗車グッズのプロダクト開発に取り組もうとしています。その出発点にあるのは、長年抱き続けてきた“車への純粋な愛情”でした。「好きな車に携わる何かをやりたいと思っていました。僕は車のメンテナンスも好きなので、洗車に対するこだわりを突き詰めてみたいと思ったんです」と経緯を説明します。忙しいときには業者に任せることもあるものの、時間に余裕があるときは自ら手を動かしたいという思いが強く、「車が好きすぎるから常に撫でていたい」と思いを語ります。ユージさんは洗車を重ねるうちに、その工程の奥深さにも気づいていったといいます。洗車は、ただ汚れを落とせばいいわけではありません。「いかにボディに傷をつけずに仕上げるか」「どうすればより美しいツヤを引き出せるのか」といった課題を解決するためには、使う洗剤にも気を配る必要があります。さらには、拭き上げに使うタオルや素材も重要になります。「拭く順番も大切ですし、洗い方も車によって変わります。いろんな要素、ニーズに合わせたプロダクトを作ってみたい」とユージさん。洗剤やタオルといった一つひとつのアイテムを、自身の感覚に照らし合わせながら形にし、「これなら使いたい」と思える一式を揃えたいと考えるようになったといいます。数多くの洗車グッズが市場に出回るなかで、ユージさんが特に可能性を感じているのが「無水洗車」というジャンルです。水を使わず、スプレーなどで汚れを浮かせて拭き取る方法で、水道が使えない環境でも洗車ができるのが特徴です。日本ではまだ一般的とは言えませんが、マンションの地下駐車場など、周囲への配慮が求められる場所では大きなメリットがあります。隣の車に水がかかってしまう心配もなく、「全体を濡らさず、ピースごとに丁寧に洗っていく」という発想に、ユージさんは強い魅力を感じているといいます。現在、ユージさんは実際にプロダクトを形にできるチームと、具体的な話を進めている段階です。この世界に踏み込む大きなきっかけとなったのは、過去に車関連の仕事で関わった洗車のプロフェッショナルたちの存在でした。強いこだわりを持ち、製品づくりに向き合う姿を目にしたことが心に残っていたといいます。当初は、「チームの人たちに“こんな製品が欲しいです”と要望を伝えていただけ」だったそうですが、「一緒に作りますか？」と声をかけられたことで考え方が変わりました。「人にお願いする感覚だったのに、“自分で作ることもできるんだ”って思った」とユージさんは振り返ります。そのやり取りをきっかけに、「これでまた一つ、新しいビジネスが生まれた」という確かな手応えを感じたといいます。ユージさんは、人とのコミュニケーションやつながりを何よりも大切にしてきました。そして、「心のなかで強く願っているジャンルやテーマは、不思議と引き寄せられるもの」と自身の考えを示します。好きなものに正直であり続け、人とのご縁を大切にしてきたからこそ、趣味の延長線上にあったアイデアが、自然な形で次の仕事へとつながっていきました。今回の洗車グッズ開発には、ユージさんらしい価値観と歩みが色濃く反映されています。＜番組概要＞番組名：ALFALINK presents BRAND NEW LINK放送日時：毎週土曜 7:00～7:25（TOKYO FM）、6:30～6:55（FM大阪）パーソナリティ：鷲見玲奈番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/brand_new_link/番組公式Instagram：@alfalink.tfm