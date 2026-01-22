@media (min-width: 768px) {

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは昨季、ベテランのオースティン・バーンズ捕手を事実上の戦力外であるDFAとし、トッププロスペクトのダルトン・ラッシング捕手の道を開いた。しかし、その決断からわずか数か月で、ラッシングの将来を巡る新たな議論が浮上している。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』が報じた。

バーンズは打撃不振に陥っていたとはいえ、クレイトン・カーショー氏との信頼関係や投手陣への影響力、クラブハウスでのリーダーシップを考えれば、衝撃的な判断だった。それでもドジャースは、3Aで活躍していたラッシングに、チャンスを与える道を選んだ。

しかし、ラッシングはすでにトレード市場で名前が挙がっており、ボストン・レッドソックスが興味を示しているようだ。レッドソックスは現在、カルロス・ナルバエス捕手とコナー・ウォン捕手を抱えているものの、控え捕手の補強を水面下で探し続けているという。

ドジャース内でラッシングの将来的な立ち位置が不透明なのも事実だ。本来、有望株として日常的に出場機会を与えられる存在だが、ウィル・スミス捕手が長期契約下にあり、その壁は高くなっている。

注目の集まるラッシングの動向について同メディアは「彼のドジャースにおける役割が少ないため、マイケル・ブッシュ内野手をシカゴ・カブスに放出した時と同様のトレードで最終的に利益を得られるかもしれない」と言及した。

