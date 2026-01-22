NiziU MAYAの絵本に隠された秘密「メンバーをイメージしていた」「みんなからもらった思い出とか気持ちを形にしていった」

――MAYAの絵本のキャラクターのモデルは？
RIKU：今夜はRIKUと！
MAYA：MAYAと！
RIO：RIOの3人でお届けします！
RIKU：生徒のみんなが送ってきてくれた書き込みがあるので紹介していきたいと思います。RIO、紹介お願いします。
＜リスナーからのメッセージ 神奈川県 女の子 きんくま＞
MAYA先生〜！ 最近心がおどった瞬間は、MAYA先生の絵本のお渡し会に当選したことです！ MAYA先生が心を込めて描いた絵本を直接受け取れること、めっっっっちゃくちゃ嬉しいです！ ありがとうございます！ 他のメンバーの皆さんは絵本を読みましたか？ どうでしたか〜？
RIO：読みました〜！
RIKU：読みました〜！
RIO：購入しました！
RIKU：あらためて、おめでとう〜！
MAYA：ありがとうございます、本当に。発売日にRIOとは同じお家だから「届いたー！」って見せてくれて（笑）。
RIO：ちょうど12月24日のクリスマスイヴに届いたんですよね。だから、MAYA先生からのクリスマスプレゼントが届いて嬉しかったですね。
RIKU：サンタさん来たね。
RIO：そう、嬉しかった。今、手元にも絵本があるんですけど。
MAYA：嬉しいわ〜。
RIKU：いつも楽屋で書いていたから、それを見てたやん？ それが絵本になっているのがすごい不思議な気持ち。
MAYA：私もめっちゃ不思議だし。
RIO：この黒猫ちゃんとか、めっちゃMAYAじゃない？
RIKU：めっちゃ分かる。AYAKAも言っていたけど、この絵本読んで「めっちゃMAYAだよねって思わない？」みたいな。書いた内容もMAYAが考えたわけやん？
RIO：MAYAの人間性が（出てる）。
RIKU：そうそうそう。ちょっと最後のほう、RIKUうるうるしちゃった。
MAYA：あ、本当に？
RIKU：この色使いがすごい綺麗！ 蝶々とこの背景の感じとかすごい素敵だなって思って。めっちゃ魅了されております。
MAYA：出てくる子たちは、私の中ではメンバーをイメージしていたから。本当は最初9人登場させようと思ってたんやけど、それはあまりにもメンバーすぎるなと思って（笑）でも、みんなからもらった思い出とか気持ちを形にしていった。
RIO：（絵本を見ながら）これRIKUとMIIHIみたいな感じかな？
RIKU：絶対ちゃうやろ！ たまたま黄色とピンクやっただけやろ（笑）。
MAYA：たまたま黄色とピンクやったね。人間って五感あるやん。その五感が登場してるんよ。視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚がいっぱいになると人って幸せになるんだなと思って。
RIKU：そういうことだったんや。ちょっとあらためて見ます。
RIO：寝る前の読み聞かせの絵本みたいに（笑）。
RIKU：読んでたときに「これ、RIMA泣いてんじゃない？」ってずっと言ってた。それぐらいちょっと私もめっちゃじーんと来て感動しました。
RIO：NiziUのMAYA、すごいな！
MAYA：本当にみんなのおかげです。
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info