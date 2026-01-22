@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、カイル・タッカー外野手と年俸6000万ドル（約95億円）規模の超大型契約を結んだ直後、ミルウォーキー・ブルワーズのフレディ・ペラルタ投手に関心を示していた。米メディア『レビューイング・ザ・ブリュー』のオーウェン・ジョナス記者が言及した。

ロックアウトの可能性が取り沙汰される中で、ドジャースは他球団の2倍や3倍、時には4倍もの年俸を投じて戦力を整えてきた。その上で、すでにスター揃いのロースターに保険としてペラルタを加えようとしているように映っている。

[sp_ad]

さらに恐ろしいのは、ドジャースが球界屈指と評されるファームシステムを有しており、ブルワーズのフロントが簡単には断れないトレードパッケージを提示できた点だ。

大谷翔平選手や山本由伸投手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手、佐々木朗希投手といった豪華な名前が並び、さらにエメ・シーハン投手ら有望な若手も控えているドジャース投手陣。ペラルタが加われば、他球団にとってさらなる脅威になると目されていた。

この動向についてジョナス氏は「彼を獲得する最有力候補はニューヨーク・メッツだ。しかし、ブルワーズが断れないようなドジャースからの土壇場のオファーが提示される可能性は否定できない」と言及していた。

【関連記事】

【了】