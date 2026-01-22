貯蓄額の目標として、1億円を掲げる人は少なくありません。宝くじでも1億円は夢の当選金として知られているため、憧れを抱く人も多いのかもしれませんね。実際に1億円が貯まると、私たちの人生にはどのような変化があるのでしょうか？

◆余裕・ゆとりが生まれる

誰にとっても1億円は大金です。さらに「貯蓄目標として1億円を掲げている」ということは、1億円あれば「お金持ちだ！」「お金持ちの仲間入りができる」と考えている人が多い、ということでもあります。

もちろん、1億円で夢を実現するために、すぐに使ってしまう人もいるかもしれません。しかし、単純に貯蓄額を目標としている人にとっては、1億円が貯まったことで大きな余裕・ゆとりが生まれます。

具体的には、これまで買いたいものを我慢していた人なら、金額だけで判断するのではなく、商品そのものを見て「買いたいか、買いたくないか」を選べるようになります。

好きなタイミングで旅行の計画ができるようになるのも、同じ変化でしょう。自分の感情やペースで物事を選択できるのは、余裕・ゆとりのなせる「ワザ」なのです。

◆優しくふるまうことができる

金銭的な余裕・ゆとりは、性格にも影響を与えます。周囲の人に寛大になることができるので、いつも以上に優しくふるまえるようになったりします。

ここでちょっと補足を！「優しい」の定義は、相手の立場になって物事を考えられる、思いやりがあることなどです。

周りの人に思いやりのある行動が取れれば慕われるようになりますので、新規の仕事の受注につながったりしますし、普段のふるまいから、万一のときには人から助けてもらえるかもしれない、ということもありますね。

◆傲慢になってしまうことも？

ただ、ここで注意しなければならないのは、1億円を持っているからと傲慢になってしまうことがある、という点です。周りの人を見下したり、「お金があるから」と自由気ままに使っていると、1億円は想像以上に早く底をついてしまいます。

1億円は目標でもありますが、使えばなくなってしまうものです。今一度、その事実を認識しなければなりません。1億円を手にすると、いい意味でも悪い意味でも人生は変わります。

自分の将来をより豊かにしたいと考えるなら、傲慢になることを避け、周囲の人に寛大な心で接することが必要です。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

文＝飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）