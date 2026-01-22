「いなくてもやっていける」ドジャース、噂の大物投手逃すも問題ナシ！？…

@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ミルウォーキー・ブルワーズ所属のフレディ・ペラルタ投手の獲得に動くのではと噂されていた。そんな中、同投手は日本時間22日にニューヨーク・メッツへの移籍が報じられたが、チームとしてはさほど問題ではないかもしれない。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

ペラルタは昨季ナショナルリーグ最多の17勝を挙げたエース左腕。仮に獲得となれば、既に大谷らを擁する先発ローテーションがさらに厚くなることは濃厚だったが、2対2のトレードでメッツ入りすることが決まったという。

[sp_ad]

ただ、同メディアは「ペラルタがいなくても、今季の先発陣は十分やっていけるはずだ。昨季は6人ローテを採用したが、今季も同様の展開になる可能性が高い。昨季のローテはクレイトン・カーショー投手、大谷、山本由伸投手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手、エメ・シーハン投手だった。カーショーは引退したため、ポストシーズンをブルペンで過ごした佐々木朗希投手が先発に復帰する可能性が高い」と指摘している。

続けて、「チームは過去数年間負傷に悩まされてきたが、その問題は復帰選手たちによって解決されるはずだ。ギャビン・ストーン投手とリバー・ライアン投手は、シーズンを棒に振るような故障から今季復帰する予定だ。彼らがもたらす層の厚さは、チームにとって計り知れない価値となるだろう」と記している。

【関連記事】

【了】