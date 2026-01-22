阪神は22日、春季キャンプメンバーの振り分けを発表した。

▼ 宜野座

＜投手＞

伊原陵人、椎葉剛、伊藤将司、今朝丸裕喜、門別啓人、才木浩人、及川雅貴、村上頌樹、イーストン・ルーカス、カーソン・ラグズデール、桐敷拓馬、工藤泰成、富田蓮、早川太貴、木下里都、石黒佑弥、津田淳哉、石井大智、伊藤稜

＜捕手＞

坂本誠志郎、伏見寅威、藤田健斗、中川勇斗、嶋村麟士朗

＜内野手＞

元山飛優、大山悠輔、熊谷敬宥、中野拓夢、佐藤輝明、キャム・ディベイニー、谷端将伍、小幡竜平、百﨑蒼生、髙寺望夢

＜外野手＞

森下翔太、近本光司、濱田太貴、井坪陽生、前川右京、小野寺暖

▼ 具志川

＜投手＞

岩崎優、岩貞祐太、西勇輝、下村海翔、大竹耕太郎、髙橋遥人、畠世周、早瀬朔、茨木秀俊、能登嵩都、岡留英貴、湯浅京己、ラファエル・ドリス、ダウリ・モレッタ、小川一平、松原快、神宮僚介、アンソニー・マルティネス

＜捕手＞

梅野隆太郎、榮枝裕貴、町田隼乙、長坂拳弥

＜内野手＞

木浪聖也、立石正広、糸原健斗、佐野大陽、山田脩也、植田海、戸井零士、川﨑俊哲、ジーン・アルナエス

＜外野手＞

岡城快生、島田海吏、豊田寛、西純矢、福島圭音、山﨑照英、スタンリー・コンスエグラ