阪神は22日、春季キャンプメンバーの振り分けを発表した。
▼ 宜野座
＜投手＞
伊原陵人、椎葉剛、伊藤将司、今朝丸裕喜、門別啓人、才木浩人、及川雅貴、村上頌樹、イーストン・ルーカス、カーソン・ラグズデール、桐敷拓馬、工藤泰成、富田蓮、早川太貴、木下里都、石黒佑弥、津田淳哉、石井大智、伊藤稜
＜捕手＞
坂本誠志郎、伏見寅威、藤田健斗、中川勇斗、嶋村麟士朗
＜内野手＞
元山飛優、大山悠輔、熊谷敬宥、中野拓夢、佐藤輝明、キャム・ディベイニー、谷端将伍、小幡竜平、百﨑蒼生、髙寺望夢
＜外野手＞
森下翔太、近本光司、濱田太貴、井坪陽生、前川右京、小野寺暖
▼ 具志川
＜投手＞
岩崎優、岩貞祐太、西勇輝、下村海翔、大竹耕太郎、髙橋遥人、畠世周、早瀬朔、茨木秀俊、能登嵩都、岡留英貴、湯浅京己、ラファエル・ドリス、ダウリ・モレッタ、小川一平、松原快、神宮僚介、アンソニー・マルティネス
＜捕手＞
梅野隆太郎、榮枝裕貴、町田隼乙、長坂拳弥
＜内野手＞
木浪聖也、立石正広、糸原健斗、佐野大陽、山田脩也、植田海、戸井零士、川﨑俊哲、ジーン・アルナエス
＜外野手＞
岡城快生、島田海吏、豊田寛、西純矢、福島圭音、山﨑照英、スタンリー・コンスエグラ