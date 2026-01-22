「感覚はいい」ナショナルズ・小笠原慎之介が見つけた“生き残る答え”とは…

@media (min-width: 768px) {

ワシントン・ナショナルズに所属する小笠原慎之介投手が『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』（以下、MLBトークライブ）にゲスト出演した。

今回の配信では、沖縄で自主トレを行っている小笠原投手にDJケチャップ氏が独占インタビュー。MLB1年目を赤裸々に振り返った。

小笠原投手は自身のストロングポイントについて聞かれ、「コマンド能力というのは、他の選手に比べたら少しは長けてると思います。スライダーもチェンジアップもコントロールできるので」と自信を覗かせた。

来シーズンは全体的に球種をアップデートしていきたいと決意した上で、2025年は被打率1割と上手く活用出来ていたカーブに加え、「スライダーも多く使って行きたい」と語った。

手首の使い方を変えたのかとの問いには「変えたというより意識です。実践してから感覚はいいので、継続してやっていきたい。」と来季の戦い方を見据えた。

さらに番組では、ナショナルズGMが変わったことに対する想い、小笠原投手のチームメイトに関する裏話などについて話している。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

