元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル「ytv阪神応援チャンネル『トラトラタイガース』」で16日に公開された動画に出演。2026年シーズン、阪神に“唯一対抗してくる”と思うチームを予想した。

赤星憲広氏

「面白いチームになってくるんじゃないかな」

動画序盤、「唯一、今年タイガースに対抗してくるんじゃないかなと思ってるのがドラゴンズ」と切り出した赤星氏。

その理由として、まず挙げたのが昨季の対戦成績で、「昨年、唯一タイガースに勝ち越してるチームでもありますし、9月7日に優勝が決まって圧倒的な強さだったのにもかかわらずドラゴンズには勝ち越せてないんですよね」と振り返った。

さらに赤星氏は今季に向けた環境の変化にも注目。「今年、バンテリンドームがちょっと狭くなる」と前置きしたうえで、「ドラゴンズはもともとピッチャーを中心に戦ってきて、どちらかというと阪神に近いチーム。チーム打率とか、得点とかっていうのが少ないチームだったので、今まで苦しんでたとは思うんですけど、打撃陣にはプラスに働くのかな」と、ホームランウイング新設の影響を分析した。

続けて赤星氏は、中日の最大の強みとして投手陣を挙げつつ、「ドラゴンズはね、ピッチャー陣は非常にいいですし、ドラフト1の中西投手も1年目からローテーションに入ってくるんじゃないかなっていうのもありますので」と語り、即戦力ルーキーへの期待を口に。

そして、「高橋宏斗投手であったり、金丸投手であったり、ここにルーキーの中西投手であったり、ベテランも大野投手であったり」と先発陣の顔ぶれを列挙。加えて、「ローテーションピッチャー以外にも、ドラフト2位で獲った桜井投手とか結構ね、力のあるピッチャーが控えてるんですよね」と投手陣の変わらぬ豊富さを絶賛した。

さらに、打撃陣についても「新外国人の、メジャーで160何本ホームラン打っているミゲル・サノー選手。彼が何番打つかわからないですけど、6番とか入ってくると非常に打線としては面白いチームになってくるんじゃないかな」と予想していた。