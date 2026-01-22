今日の運勢は？ ★2026年1月23日（金）12星座占いランキング！ 第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年1月23日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月23日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の叶愛（とあ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？自分らしく行動できるようです。明るく、どんなことでも一生懸命に行っていると良いでしょう。恋もドラマチックな展開が期待できそう。今日はいつもより華やかなファッションを意識してみましょう。気分が盛り上がりやすく、スムーズに活動できる一日に。ちょっと上手くいかないことがあったとしても、機転を利かせられそうです。対人関係も良好なので色々な人とコミュニケーションをとってみて。様々なカルチャーに触れて、仕事にも活かせそう。海外のニュースなどにも目を向けてみると良いでしょう。刺激が多いとモチベーションも高くなるようです。何か発信してみるのもアリ。恋愛に対する悩みがあれば、解決の兆しが。精神的にも余裕が生まれて、フットワークも軽くなることでしょう。イベントなどに積極的に参加して、顔を広めていくのもおすすめです。希望が通るなど、嬉しい出来事が起こりそう。周りの人も喜んでくれるようです。この経験を通してさらに夢や目標が生まれるかも。自分の想いを忘れないように記録しておくといいかも。華やかな場所に縁があるようです。直感的に行きたい場所へ行ってみるのも良いでしょう。美術館などへ出かけてみるのも◎。芸術に触れると、心が満たされて日ごろの疲れもとれることでしょう。メリハリをつけて活動すると上手くいきそう。だらっとしてしまうと、悔しい思いをするようなので気をつけましょう。難しいことがあれば先輩に相談してみてもOK。アドバイスを参考にしてみて。住まいなど環境を整えていくといいでしょう。もし見て見ぬふりをしているものがあるならば、思いきって精算しましょう。外側の環境が整ってくると、心や身体もスッキリし、気分も穏やかになることでしょう。集中力がアップしているので、勉強や読書などをおこなうと良いかも。好きな話などは感想を残しておくといいかも。時間があれば散歩に行くのも良いでしょう。昔ながらの古い建物を見ているとパワーをもらえそう。忙しい一日になりそうですが、少し先に楽しみを作っておくと、乗り越えることができそうです。夜は友人たちと出かけてみてはいかが？ 美味しい食事などを楽しんで、疲れを癒やしましょう。開放的な気分になって、ふだんよりもぶっちゃけトークなどするかも。留意する気持ちも忘れないようにしましょう。周りの人の話に耳を傾けるようにすると良いでしょう。今日のラッキーカラーは青。イメージ通りにできなくてイライラしてしまうなど、何だか感情が落ち着かないかも。ですが、楽しむことを優先にしてみると案外上手くいくようです。気持ちを切り替えてポジティブに過ごすようにしましょう。静かな光があなたの内側を照らします。新しい流れへと導く週。その見えない存在がそっと背中を押して、必要なご縁や気づきが自然と集まってきます。心を緩め、訪れるサインをやさしく受け取って。■監修者プロフィール：叶愛（とあ）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いにも出演。透視・九星気学・タロット・数秘術・手相・マナカードを組み合わせ、その人の本質や運命の流れを読み解く鑑定を行う。渋谷本店アクアリーで長年活躍し、各種メディア出演など幅広い実績を持つ。累計鑑定人数は10万人を超え、恋愛や人間関係、仕事、人生の転機まで丁寧に寄り添う姿勢に定評がある。