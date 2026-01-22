「すごい選手になる」小笠原慎之介、”大物になりそうなチームメイト”に挙…

@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

ワシントン・ナショナルズに所属する小笠原慎之介投手が『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』（以下、MLBトークライブ）にゲスト出演した。

今回の配信では、沖縄で自主トレを行っている小笠原投手にDJケチャップ氏が独占インタビュー。MLB1年目を赤裸々に振り返った。

[sp_ad]

小笠原投手はナショナルズのチーム内の雰囲気について聞かれ、「もうみんな若いので、同級生みたいな感じでこうなんかよく喋れてたかなと思います。」と話した。

中でも内野手のホセ・テナ内野手とは共にマイナーを行き来し、仲が良かったと笑顔。

マッケンジー・ゴア投手やジェーク・アービンとチームメイトであることについて「本当にすごい選手ばっかり」と共感。ナショナルズはこれからのMLBを変えてくれそうなチームだと強く感じたという。

その上で大物になりそうな選手として2025年は31本塁打を放ち大ブレイクを果たした23歳スラッガー、ジェームズ・ウッド選手の名を挙げた。「すごい選手になると思います。」と太鼓判。

投手ではマッケンジー投手の他に、27歳右投のケード・カバリ投手を挙げ、「先発で100マイル連発するので…すごい世界に来たなって感じがします。」とレベルの高さを語った。

さらに番組では、小笠原投手のストロングポイントに触れ、小笠原投手は「コマンド能力」と明言。番組ではその理由についても話している。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

【動画】「すごい選手になる」小笠原慎之介から見る”大物になりそうなチームメイト”は…？

「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより

[sp_ad]

https://www.youtube.com/watch?v=YJP4W4vXjXw&t=41s

【関連記事】

【了】