◆ 千賀滉大とともに強力ローテーション結成へ

現地時間21日、ニューヨーク・メッツはミルウォーキー・ブリュワーズとのトレード成立を発表。フレディ・ペラルタ（29）、トビアス・マイヤーズ（27）両右腕を獲得した。

ドミニカ共和国出身のペラルタは2018年にMLBデビューを飾り、2023年から3年連続2桁勝利を挙げるなど通算70勝をマーク。昨季は33先発で17勝6敗、防御率2.70、176回2/3を投げて204奪三振とキャリアハイの好成績を収め、自身2度目のオールスターゲーム選出も果たした。

マイヤーズは2016年のドラフトでオリオールズに入団し、レイズなど4球団のマイナー所属を経て2024年にブリュワーズでMLBデビュー。同年に先発として9勝を挙げるも、昨季は22登板で1勝2敗、防御率3.55という成績に終わった。

ペラルタは今季終了時、マイヤーズは2030年シーズン終了時まで保有権が残り、メッツは対価として昨季デビューの右腕ブランドン・スプロート、球団3位有望株の遊撃手ジェット・ウィリアムズを放出。前日に発表されたボー・ビシェット、ルイス・ロベルトJr.の入団に続き、先発ローテーションにエース格が加わった。