◆ 約3ヶ月に及ぶ交渉の末に残留決定

現地時間21日、ニューヨーク・ヤンキースがFAとなっていたコディ・ベリンジャー外野手（30）との再契約に合意したと『ESPN』のジェフ・パッサン記者が報じた。契約は5年総額1億6250万ドルとされ、2027・2028年シーズン終了後のオプトアウト権が含まれている。

ベリンジャーは2013年のドラフトでドジャースに入団し、2017年のMLBデビューから通算225本塁打をマーク。デビューイヤーにいきなり39本塁打を放って新人王に選出されると、2019年には打率.305、47本塁打、115打点、OPS1.035の大活躍でナ・リーグMVPに輝いた。翌2020年には球団32年ぶりのワールドシリーズ制覇に貢献したが、その後の打撃不振によりノンテンダーFAとなり、2022年オフにドジャースを退団した。

それでも、2023年にカブスで復活を遂げ、シルバースラッガー賞とカムバック賞を受賞した。昨季オフにはヤンキースにトレード加入し、152試合で打率.272、29本塁打、98打点、13盗塁、OPS.814を記録。シーズン終了後に残り1年2500万ドルの契約を破棄し、FAとなっていた。

ヤンキースは今オフ開始時点から“最重要事項”に掲げていたベリンジャーの引き留めに成功。契約年数の差異により一時は交渉難航が報じられていたが、球団の希望していた5年契約にオプトアウト権を盛り込む形で合意に至った。