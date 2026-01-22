ブライトリングより、侍ジャパンを讃える日本限定モデルが登場！

ブライトリングは、野球の日本代表チームである侍ジャパンを讃えるべく日本限定100本の特別なナビタイマーをリリースした。パイロットのために生まれたこのウォッチが、今回は世界を舞台に羽ばたく代表チームをサポートする1本として登場する。

【画像】野球日本代表 ・侍ジャパンを讃えるブライトリングの日本限定モデル（写真8点）

特別モデルとなる「ナビタイマー オートマチック GMT 41 侍ジャパン リミテッド」は、70年以上にわたりブライトリングの代名詞として愛されてきたナビタイマーをベースのモデルに起用。アイコニックな航空用回転計算尺はそのままに、クロノグラフに代えてGMT機能を搭載することで、シンプルなダイヤル構成を実現した。

この特別なモデルの文字盤には日本代表の伝統カラーである藍色を、針部分には日の丸を表す紅色を採用することで、世界に挑み続ける代表チームの力強いスピリットを表現している。また、野球グローブを思わせる温かみのあるブラウンレザー調の特製ボックスにも、侍ジャパンのロゴがプリントされている。

本モデルならではの特別仕様として、裏蓋には「SAMURAI JAPAN 」のエンブレムと、限定本数を示す”ONE OF 100” の刻印が施されている。

なお、本モデルは2026年1月15日より、ブライトリング オンラインブティックの特設ページにて、16日からは全国のブライトリング ブティックおよび正規販売店にて先行予約受付を開始しているので、気になる方はお早めに。