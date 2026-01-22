@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間22日、カイル・タッカー外野手（シカゴ・カブスFA）と4年2億4000万ドルで契約したと正式発表した。同選手をどのように起用するのか、デーブ・ロバーツ監督にはもう構想があるようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ロバーツ監督はタッカーの入団記者会見で、打順のどこで打つ可能性があるかを明らかにした。同監督はテオスカー・ヘルナンデス外野手が右翼から左翼へ移ること、そしてタッカーは2番か3番を打つことを明らかにした」と言及。

[sp_ad]

続けて、「タッカーが2番または3番を打つ場合、ムーキー・ベッツ内野手かフレディ・フリーマン内野手のいずれかが打順を下げることになるだろう。両名は昨季の大半で、大谷とともに打順の上位を占めていたが、そこに彼が加わることで打線はさらに新たなレベルへと飛躍するだろう」と記している。

昨季のドジャースは本塁打数（244本）、得点数（825得点）でそれぞれメジャー2位の数字をマークしたが、タッカー加入により打線の火力はさらに増しそうだ。

【関連記事】

【了】