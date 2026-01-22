ロッテの春季キャンプメンバーの振り分けが22日に発表され、ドラフト1位・石垣元気（健大高崎高）、同2位・毛利海大（明治大）、同5位・冨士隼斗（日本通運）、同7位・大聖（Honda鈴鹿）の4人が一軍メンバーに選出された。

石垣元気は「ずっと目標にしてやってきたので、まずは雰囲気になれるというか、自分の良さを出していければいいかなと思います」と決意を述べた。一軍キャンプには5年連続規定投球回に到達した小島和哉をはじめ、石川柊太、小野郁、横山陸人といった一軍で実績のある先輩たちも一軍メンバーに名を連ねる。「まずは挨拶とかをして自分を覚えてもらって、そこから話を聞けたらいいかなと思います」と話し、ブルペンで右投手の先輩全員の投球を見学したいとのことだ。

新人合同自主トレは無観客で行っているが、春季キャンプでは多くのマリーンズファンが見学に来ることが予想される。石垣元気はファンに向けて、「元気を出してハツラツやっているところを見てほしい」と力を込めた。

同2位の毛利は、一軍でキャンプを迎えるが、「自分のペースでやっていけたらなと思います」と話し、同じ左腕・小島から1年間戦うための準備など、たくさんのことを吸収していきたい考え。

同5位の冨士は「率直に嬉しいのと、しっかり先輩方を見習って、たくさん学んでいきたいと思います」と喜んだ。冨士はこの日、新人合同自主トレ4度目のブルペン入り。初めて捕手を座らせて21球の投げ込んだ。

20日の立ち投げでは「寒かったのもありますし、指先のかかりが良くなかったので、しっかり次は修正してやっていきたいと思います」と話していたが、この日のブルペン投球では「今日はしっかり体が動いていましたし、初の座りだったんですけど、コントロールはしっかり自分のところで意識してやっていたので、前回よりは良くはなったかなと思います」と、前回からきっちりと修正した。

同7位・大聖は「素直に嬉しいです。本当に一軍でやらせていただけるので、焦らずやっていこうと自分で思っていたんですけど、しっかり今できることを順調にやっていきながら、調整して一軍でアピールできたらいいなと思っています」と意気込んだ。

春季キャンプに向けて2週間を切った。新人選手たちは春季キャンプに向けて、最高のスタートを切るため、良い準備をしていって欲しいところだ。

取材・文＝岩下雄太