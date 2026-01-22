アウディのファクトリーF1チームを正式発表｜ニューマシンR26のカラーリングを初公開

2026年1月20日（現地時間）、ドイツ・ベルリンにてアウディはF1へ初参戦する「Audi Revolut F1チーム」のローンチイベントを開催し、オールニューマシン「R26」の正式カラーリングを披露した。

【画像】アンベイルされたアウディのR26と、レースウェアやチームウェア（写真13点）

アウディがF1 への参戦を表明したのは2022年のこと。スイスに本拠地を置くレーシングチーム、ザウバーを買収し、2026年シーズンにおいてF1のパワーユニットやシャシーに関するレギュレーションが一新されるタイミングでの本格参戦を目指して準備を進めてきた経緯がある。

もともとザウバーの開発拠点であったスイス・ヒンヴィル、F1プロジェクトのために新設されたテクニカルセンターがあるイギリス・ビスター、そしてアウディスポーツの拠点であるパワーユニットの開発を担うドイツ・ノイブルクの3拠点を統合し、初参戦ながら自社製パワーユニットを搭載するワークス体制での挑戦となる。

会場は、ベルリン市内にある巨大な工場跡地をリノベーションしたアート展示場「クラフトヴェルク」。大きく重い鉄の扉を開くと、フロアの1階にはアウディのモータースポーツのヘリテージである「アウトウニオンCタイプ」、「スポーツクワトロS1」、「A4 DTM」、「R18 e-tron クワトロ」が展示されていた。

その2階に特設ステージを用意し、世界中から駆けつけたプレス、スポンサー、チーム関係者など400名を超える観衆の前で「R26」がアンベイルされた。

Cタイプを思わせるチタンカラーをメインに鮮やかなラバレッドのアクセントをはさんで、ボディ後部は地のカーボンファイバーを活かしたカラーリングとなっている。アウディリングはF1プロジェクト専用のものという。ちなみにチームのタイトルスポンサーであるレボリュートはイギリス発祥のフィンテック企業だ。

この日はマシンのカラーリングのほか、チームの公式パートナーであるアディダスと共同開発・デザインしたレースウェアとチームウェアを発表。アパレルなどは、2月19日よりアディダスの公式オンラインストアなどでも発売されるという。

アウディAG CEO兼 Audi Motorsport AG取締役会会長のゲルノート・デルナー氏は、「F1は モータースポーツ界で最も過酷なステージであり、私たちは単に競争するためだけでなく、『技術による先進』の未来を定義づけるためにこのプロジェクトを行います。私たちの理念は、絶対的な長期的コミットメントです。F1で成功するにはたゆまぬ努力が必要であることを理解しており、2030年までに世界選手権を戦うことを目指しています」と5年以内に優勝争いができるチームをつくりあげることを目標として掲げた。

長年フェラーリでキャリアを積み、チーム代表も務めたマッティア・ビノット氏が、アウディF1プロジェクト責任者を担う。

「フルワークスチームとしてF1に参戦するという戦略的決定は、私たちにとって最大の財産です。ここ数年、ノイブルクでのパワーユニット開発をはじめ、ヒンヴィル とビスターでのシャシー開発を統合する技術組織の基盤構築に細心の注意を払ってきました。このシームレスな統合により、私たちはエンジンブロックからフロントウイングまであらゆる変数を自らコントロールできる、成功に不可欠なレベルの俊敏性と革新性を実現できます。これこそが、チャンピオンシップを築くための基盤なのです」と述べた。

そしてレッドブル・レーシングでチームの創設時から黄金期を支えたジョナサン・ウィートリー氏がチーム代表を務める。

「このマシンは、当社の施設全体にわたる非常に才能豊かな人々の何千時間もの努力の結晶です。しかし、これは長い旅への初日に過ぎません。私たちの使命は、チャンピオンシップのDNAをチームの隅々まで浸透させることです。ラップごとに、そしてレースごとに強くなるチームを築くことです。私たちは、2030年にタイトル争いを行うという長期的な野心をトラック上で現実に変えていきます」と力強く述べた。

チームのドライバーは、F1で16シーズン目を迎えるベテラン、ドイツ人のニコ・ヒュルケンベルグと22歳という若きブラジル人のガブリエル・ボルトレートの2人。ベテランと若手という映画『F1』を思わせる組み合わせにも期待が高まる。

「R26」は、1月26～30日にバルセロナで行われる非公開のシェイクダウンを経て、2月中旬にバーレーン・インターナショナル・サーキットで実施されるプレシーズンテストで走行シーンが見られる予定だ。そして3月6日にはオーストラリアにて2026年シーズンの開幕戦がスタートする。今シーズンのF1も大いに注目だ。

文：藤野太一 写真：Audi Revolut F1® Team

