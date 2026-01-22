@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10日、今オフデトロイト・タイガースをノンテンダーとなっていたアンディ・イバニェス内野手を獲得した。同選手は二塁レギュラー候補の一人と目されているが、早々に余剰戦力になる展開もゼロではないかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

イバニェスはメジャーデビューした2021年から昨季まで、テキサス・レンジャーズ（2021-2022）、タイガース（2023-2025）の2球団でプレー。内外野の複数ポジションを守れるユーティリティ選手として、通算420試合に出場している。

同メディアは「イバニェスの獲得は、ドジャースがキケ・ヘルナンデス内野手と再契約することを妨げるものではない。ファンは昨オフ、キケが他球団から複数のオファーを受け、それらを検討したと認めた出来事に少しトラウマを抱えているかもしれない。しかし、今回は状況が異なる。昨季のポストシーズンでは以前ほどの活躍を見せなかったものの、彼はドジャースで3度のワールドシリーズ（WS）制覇を経験しており、今もなおそのユーティリティ性がチームに必要とされているのだ」と言及。

その上で、「イバニェスは通算OPS.694の打者で、左投手への対応が不可能になったためタイガースから放出された。キケが復帰可能となれば（パフォーマンス次第ではそれ以前にも）、簡単に切り捨てられるだろう」と懸念を示している。

