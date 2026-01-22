日本サッカー協会（JFA）は22日、日本高校サッカー選抜とU－17日本高校サッカー選抜の候補者メンバーを発表した。

日本高校サッカー選抜とU－17日本高校サッカー選抜は、ともに今月24日より国内での選考合宿を実施する。前者は高校3年生が主体、後者は高校1、2年生が主体で組まれている。最終日となる27日には、トレーニングマッチで両者が対戦する予定だ。

先の第104回全国高校サッカー選手権大会で優勝した神村学園、準優勝の鹿島学園からも多数選出された、両チームの候補者メンバーは以下の通り。

■日本高校サッカー選抜

▼GK

金沢楓（矢板中央/3年）

岩瀬颯（興國/3年）

村上葵（大津/3年）

寺田健太郎（神村学園/3年）

▼DF

月舘汰壱アブーバクル（青森山田/3年）

松澤琉真（尚志/3年）

中川光星（鹿島学園/3年）

齊藤空人（鹿島学園/3年）

清水朔玖（鹿島学園/3年）

牧野奨（前橋育英/3年）

瀧口眞大（前橋育英高/3年）

廣瀬煌（流通経済大柏/3年）

メンディーサイモン友（流通経済大柏/2年）

榎本来輝（日大藤沢/3年）

今村太樹（神村学園/3年）

▼MF

小杉唯斗（聖和学園/3年）

小曽納奏（尚志/3年）

木下永愛（鹿島学園/3年）

三浦春人（鹿島学園/3年）

乙川宙（流通経済大柏/3年）

古川蒼真（流通経済大柏/2年）

水澤那月（帝京長岡/3年）

樋口汐音（帝京長岡/3年）

菅井琥白（興國/3年）

福島悠士（大津/3年）

岩﨑天利（大津/3年）

福島京次（大津/3年）

堀ノ口瑛太（神村学園/3年）

▼FW

深瀬幹太（青森山田/3年）

臼井蒼悟（尚志/3年）

根木翔大（尚志/3年）

齊藤琉稀空（東福岡/3年）

山下虎太郎（大津/3年）

倉中悠駕（神村学園/3年）

宮本周征（帝京/3年）

大石脩斗（鹿児島城西/3年）

■U－17日本高校サッカー選抜

▼GK

プムラピー・スリブンヤコ（鹿島学園/2年）

大泉未来（流通経済大柏/1年）

高橋恒輝（大成/2年）

仲七璃（帝京長岡/2年）

▼DF

中村直人（明秀日立/2年）

ゼイダム小田孟武（桐生第一/2年）

大徳剛矢（流通経済大柏/2年）

篠崎健人（市立船橋/2年）

エヒギェ翔音オサギオドゥワ（桐光学園/2年）

萩原慶（桐光学園/2年）

吉田龍悟（帝京長岡/2年）

熊野俊典（米子北/2年）

小熊亮輔（東福岡/2年）

渡部友翔（大津/2年）

大空星那（神村学園/2年）

▼MF

小澤丈（青森山田/2年）

斉藤雅人（青森山田/2年）

星宗介（尚志/2年）

大熊瑠空（尚志/2年）

六﨑蓮太（明秀日立/2年）

瀬間飛結（前橋育英/2年）

飯島碧大（昌平/2年）

小山一絆（武南/2年）

平野万緑（流通経済大柏/2年）

和食陽向（帝京長岡/2年）

相澤伶実（履正社/2年）

松浦旺生（神戸弘陵/2年）

吉岡大和（岡山学芸館/2年）

山本翼（大津/2年）

▼FW

内海心太郎（鹿島学園/2年）

渡辺瞳也（流通経済大柏/2年）

児山雅稀（帝京長岡/1年）

山下紫凰（大分鶴崎/2年）

花城瑛汰（神村学園/2年）