日本サッカー協会（JFA）は22日、日本高校サッカー選抜とU－17日本高校サッカー選抜の候補者メンバーを発表した。
日本高校サッカー選抜とU－17日本高校サッカー選抜は、ともに今月24日より国内での選考合宿を実施する。前者は高校3年生が主体、後者は高校1、2年生が主体で組まれている。最終日となる27日には、トレーニングマッチで両者が対戦する予定だ。
先の第104回全国高校サッカー選手権大会で優勝した神村学園、準優勝の鹿島学園からも多数選出された、両チームの候補者メンバーは以下の通り。
■日本高校サッカー選抜
▼GK
金沢楓（矢板中央/3年）
岩瀬颯（興國/3年）
村上葵（大津/3年）
寺田健太郎（神村学園/3年）
▼DF
月舘汰壱アブーバクル（青森山田/3年）
松澤琉真（尚志/3年）
中川光星（鹿島学園/3年）
齊藤空人（鹿島学園/3年）
清水朔玖（鹿島学園/3年）
牧野奨（前橋育英/3年）
瀧口眞大（前橋育英高/3年）
廣瀬煌（流通経済大柏/3年）
メンディーサイモン友（流通経済大柏/2年）
榎本来輝（日大藤沢/3年）
今村太樹（神村学園/3年）
▼MF
小杉唯斗（聖和学園/3年）
小曽納奏（尚志/3年）
木下永愛（鹿島学園/3年）
三浦春人（鹿島学園/3年）
乙川宙（流通経済大柏/3年）
古川蒼真（流通経済大柏/2年）
水澤那月（帝京長岡/3年）
樋口汐音（帝京長岡/3年）
菅井琥白（興國/3年）
福島悠士（大津/3年）
岩﨑天利（大津/3年）
福島京次（大津/3年）
堀ノ口瑛太（神村学園/3年）
▼FW
深瀬幹太（青森山田/3年）
臼井蒼悟（尚志/3年）
根木翔大（尚志/3年）
齊藤琉稀空（東福岡/3年）
山下虎太郎（大津/3年）
倉中悠駕（神村学園/3年）
宮本周征（帝京/3年）
大石脩斗（鹿児島城西/3年）
■U－17日本高校サッカー選抜
▼GK
プムラピー・スリブンヤコ（鹿島学園/2年）
大泉未来（流通経済大柏/1年）
高橋恒輝（大成/2年）
仲七璃（帝京長岡/2年）
▼DF
中村直人（明秀日立/2年）
ゼイダム小田孟武（桐生第一/2年）
大徳剛矢（流通経済大柏/2年）
篠崎健人（市立船橋/2年）
エヒギェ翔音オサギオドゥワ（桐光学園/2年）
萩原慶（桐光学園/2年）
吉田龍悟（帝京長岡/2年）
熊野俊典（米子北/2年）
小熊亮輔（東福岡/2年）
渡部友翔（大津/2年）
大空星那（神村学園/2年）
▼MF
小澤丈（青森山田/2年）
斉藤雅人（青森山田/2年）
星宗介（尚志/2年）
大熊瑠空（尚志/2年）
六﨑蓮太（明秀日立/2年）
瀬間飛結（前橋育英/2年）
飯島碧大（昌平/2年）
小山一絆（武南/2年）
平野万緑（流通経済大柏/2年）
和食陽向（帝京長岡/2年）
相澤伶実（履正社/2年）
松浦旺生（神戸弘陵/2年）
吉岡大和（岡山学芸館/2年）
山本翼（大津/2年）
▼FW
内海心太郎（鹿島学園/2年）
渡辺瞳也（流通経済大柏/2年）
児山雅稀（帝京長岡/1年）
山下紫凰（大分鶴崎/2年）
花城瑛汰（神村学園/2年）