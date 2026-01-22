元スペイン代表FWジエゴ・コスタが、チェルシー在籍時の元指揮官であるアントニオ・コンテ監督（現ナポリ指揮官）を痛烈に批判した。21日、イギリス紙『メトロ』が伝えている。

現在37歳のジエゴ・コスタはブラジル出身。2013年にブラジル代表でデビューを飾ったものの、2014年にスペイン国籍を取得してスペイン代表に転向。同代表では24試合出場で10ゴールを記録した。

2014年夏から2018年1月にかけて所属したチェルシーでは、公式戦通算120試合の出場で59ゴールを記録し、2度のプレミアリーグ優勝に貢献した。また、2007年1月〜2014年夏、2018年1月〜2021年1月にかけて2度在籍したアトレティコ・マドリードでは、公式戦通算216試合の出場で83ゴールを記録。2度のラ・リーガ優勝や2017－18シーズンのヨーロッパリーグ優勝などを経験した。

その後はアトレチコ・ミネイロやウルヴァーハンプトン、ボタフォゴ、グレミオなどでプレーしたが、2025年1月にグレミオを離れて以降はフリーとなっている。

そんなジエゴ・コスタはチェルシー時代のチームメイトである元ナイジェリア代表MFジョン・ミケル・オビ氏のポッドキャストに出演。プレビュー動画しかまだ公開されていないものの、様々な話題について振り返った中で、関係悪化に伴いチェルシーを離れるきっかけとなったコンテ監督について次のように言及した。

「彼は他人を信用しない人間だ。自分がすべてを知っていると思っている。彼と一緒に練習をするのは楽しくない。いつも怒っていて、いつも暗い顔をしている。選手たちは復帰を望んでいたけど、誰も彼を好んではいなかった。だから、彼は長く続かなかった。過去は過去だけどね」

一方、最も好きな監督について聞かれたジエゴ・コスタは「僕にとっては（ジョゼ・）モウリーニョが最も楽しかった監督だった。なぜなら、彼は選手に活力を与えてくれるからだ。楽しくトレーニングに臨めるんだ」と現在はベンフィカを率いているモウリーニョ監督の名を挙げている。

また、ジエゴ・コスタはチェルシーのレジェンドとして知られている元コートジボワール代表FWディディエ・ドログバ氏にも大きな影響を受けていた模様で、「ディディエはアイドルだよ。クラブ史上最高の一人だ。トレーニングで彼を見るのが好きだった。遠くから彼の動き、コントロールの仕方、ディフェンダーを倒す様子を見ていた」ことも明かしている。