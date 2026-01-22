ロッテは22日、春季キャンプメンバーを発表した。

▼ 一軍：都城

＜投手＞

カスティーヨ、毛利海大、小島和哉、横山陸人、石垣元気、石川柊太、菊地吏玖、八木彬、高野脩汰、田中晴也、坂本光士郎、小野郁、冨士隼斗、鈴木昭汰、木村優人、河村説人、大聖、廣池康志郎、宮﨑颯、ロング

＜捕手＞

松川虎生、佐藤都志也、植田将太、寺地隆成

＜内野手＞

池田来翔、友杉篤輝、安田尚憲、中村奨吾、上田希由翔、石垣雅海、宮崎竜成、小川龍成、ソト、松石信八

＜外野手＞

髙部瑛斗、藤原恭大、西川史礁、井上広大、山口航輝、山本大斗、和田康士朗

▼ 二軍：石垣島

＜投手＞

種市篤暉、唐川侑己、東妻勇輔、西野勇士、廣畑敦也、大谷輝龍、奥村頼人、一條力真、ジャクソン、益田直也、澤田圭佑、中森俊介、早坂響、坂井遼、吉川悠斗、本前郁也、森遼大朗、秋山正雲、中村亮太、永島田輝斗、中山優人、高橋快秀、茨木佑太、長島幸佑、武内涼太、ラドニー

＜捕手＞

田村龍弘、岡村了樹、富山紘之進

＜内野手＞

藤岡裕大、立松由宇、櫻井ユウヤ、茶谷健太、金田優太、勝又琉偉、谷村剛、山崎剛

＜外野手＞

角中勝也、ポランコ、石川慎吾、岡大海、愛斗、杉山諒、髙野光海、藤田和樹、アセベド

※途中合流の選手もいる