岡本和真 最新情報

トロント・ブルージェイズが29歳の岡本和真内野手と4年総額6000万ドル（約94億2000万円）の契約を結んだことで、争奪戦の最有力候補だったピッツバーグ・パイレーツは同選手を逃すことになった。しかし、それによって恩恵を受ける可能性があると、米メディア『ラム・バンター』が報じている。

パイレーツは岡本の獲得に積極的に動き、何度もオンライン会議を開催するなどしてアピールを続けた。

だが、土壇場でブルージェイズが争奪戦に加わり、すかさず交渉をまとめている。

それによってパイレーツは新たな三塁候補を探す必要性が生じたが、未だ問題を解決できていない。

そこで同メディアは、岡本がブルージェイズに入ってきたことによって、アディソン・バーガー内野手が獲得可能になると見ている。

それを踏まえ、タイトルに「パイレーツ、岡本を逃したことにより、ポストシーズンのヒーロー獲得のチャンスだ」とつけ、

「バーガーは徐々にラインナップから押し出されつつある。

岡本はバーガー同様、三塁と両コーナー外野を守れるため、チーム内での役割の整理が難しくなっている」とし、

「バーガーをベンチでくすぶらせるよりも、26歳の彼を有望株と交換し、ファームシステムを活性化させると同時に、将来のトレード資産を確保したり、タレント供給ラインを強化したりする方が賢明だろう。

それはパイレーツにとっても、非常に魅力的な補強となる」との見解を示した。

