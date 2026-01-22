@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、カイル・タッカー外野手の獲得後も補強の手を緩めず、ミルウォーキー・ブルワーズのフレディ・ペラルタ投手のトレードによる獲得を狙っているという。しかし、その動きを阻む球団が現れたようだ。米メディア『スポーティング・ニュース』のTJ・モリン記者が言及した。

ペラルタを巡っては、ニューヨーク・メッツがドジャースの最大のライバルになり得ると言われている。ナ・リーグのライバルを強化する点では理想的とは言えないが、ペラルタをドジャースに渡すよりは、メッツの方がワールドシリーズへの道を完全に遮断されるリスクが小さい。

ペラルタは今季、17勝6敗、防御率2.70、奪三振204、WHIP1.075という圧巻の成績を残した。メッツに加入すれば即座にローテーションのエースとなり、ドジャースに加われば大谷翔平選手らと史上最強とも言われる先発陣を完成させる存在になるだろう。

ペラルタは2027年に5年総額1億5200万ドル（約240.3億円）規模の契約を得ると予想されている。問題は、どの球団がトレードで多くの選手を差し出し、さらに大型契約まで用意できるのかという点だ。

注目の集まるペラルタの動向についてモリン氏は「ドジャースとは異なり、メッツは彼を真に必要としている。先発ローテーションを率いるエースが不在であり、現時点で獲得のためにあらゆる手段を講じるだろう。したがって、ドジャースが無敵のチームを構築したいなら、ブルワーズとのトレードを早急に固める必要がある」と言及した。

