@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季、球団史上初のワールドシリーズ（WS）連覇を果たした。今季はニューヨーク・ヤンキース（1998-2000）以来となる3連覇を目指すが、早くも絶対的な本命に推されているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ESPNの予測では、ドジャースが2026年のWSで優勝する確率はMLBのどのチームよりも高い。予測によれば、14年連続でポストシーズンに進出する確率は95.3％で、WS優勝する確率は22.4％。これは2番目に高い確率であるアトランタ・ブレーブスの10.2％の2倍以上となっている」と言及。

[sp_ad]

続けて、「チームの過去15年間、特に2020年代に入ってからの活躍を考えると、今季もWS優勝争いに加わらないとは考えにくい。彼らは3連覇を目指し、ナショナルリーグ西地区とポストシーズンにおける圧倒的な強さを維持しようと努めるだろう」と記している。

今オフはエドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手などの補強を行っているドジャースだが、さらに層が厚くなったチームは予想通りの結果を掴み取ることができるだろうか。

【関連記事】

【了】