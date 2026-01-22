リヴァプールに所属するオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクがマルセイユ戦を振り返った。21日、欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第7節が21日に行われ、リヴァプールは敵地でマルセイユと対戦した。45＋1分にドミニク・ソボスライが壁の下を抜く低弾道FKを決めて先制すると、72分にはジェレミー・フリンポンの力強い突破がオウンゴールを誘発。90＋3分にはコーディ・ガクポがダメ押しの追加点を挙げ、3－0で試合を締め括った。

前節終了時点で9位につけていたリヴァプールだが、勝ち点を「15」まで伸ばしたことでアーセナル、バイエルン、レアル・マドリードに次ぐ4位に浮上。最終節の結果次第ではあるが、8位以内が対象となる決勝トーナメントへのストレートインへ大きく前進した。試合後、完封勝利に貢献したファン・ダイクは「良いパフォーマンス、そして良い勝利だった。ここまま次へ進んでいく」と前置きしつつ、次のように言葉を続けている。

「プレーオフを回避することは非常に重要なことだ。過密日程に直面している僕たちにとって大きな助けになるからね。来週は再びホームで戦うことになる。トップ8入りを確実なものにしたい。良い位置につけているが、すべては来週の結果次第だ」

また、この試合でリヴァプールでの公式戦通算出場数を「350」としたファン・ダイクは「とても誇りに思うし、こうしたことは当たり前のことではない。これからも前進し続けたいと思っているよ」と喜びを口にした。

リーグフェーズの最終順位が決まる最終節は28日に開催され、リヴァプールは本拠地『アンフィールド』にカラバフ（アゼルバイジャン）を迎える。

