チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第7節が20日に行われ、ニューカッスル（イングランド）とPSV（オランダ）が対戦した。

2シーズンぶりに欧州最高峰の舞台へ戻ってきたニューカッスルはここまで3勝1分2敗と白星先行。前節終了時点ではプレーオフ進出圏内の13位につけており、決勝トーナメントへストレートインできる8位とも「3」ポイント差となっている。今節は本拠地『セント・ジェームズ・パーク』に昨シーズンのエールディヴィジ王者PSVを迎えての一戦。勝利してストレートイン圏内へ浮上することはできるだろうか。

開始早々の8分にスコアが動く。相手GKマチェイ・コバールのクリアを拾ったブルーノ・ギマランイスが前方へ素早く展開すると、ボックス内へ抜け出したジョエリントンがDFを引き付けて右へラストパス。フリーになっていたヨアヌ・ウィサが難なく押し込み、ニューカッスルが先手を取った。

30分にはアンソニー・ゴードンが長い距離を走って相手DFにプレッシャーをかけると、これに連動したウィサが敵陣ボックス手前でヤレク・ガシオロフスキのパスミスをカットする。飛び出してきたGKコバールを確認しつつ左へラストパスを送り、ゴードンが無人のゴールに流し込んで追加点を挙げた。

前半で2点のリードを奪ったニューカッスルはその後も試合を優位に進め、65分には決定的な3点目を獲得。GKニック・ポープが前線へロングボールを蹴り込み、ジョエリントンが競り合ったこぼれ球をハーヴィー・バーンズが回収する。一瞬の加速で対峙したガシオロフスキを振り切りボックス内へ侵入すると、最後は左足でゴール右下隅に流し込んだ。

ニューカッスルがPSVの反撃を許さず、試合は3－0で終了。勝ち点を「13」まで積み上げたニューカッスルはアトレティコ・マドリード（スペイン）やインテル、アタランタ（いずれもイタリア）、マンチェスター・シティ（イングランド）らを抜き去ってストレートイン圏内の7位に浮上した。次節は28日に行われ、ニューカッスルはアウェイでパリ・サンジェルマン（PSG）、PSVはホームでバイエルン（ドイツ）と対戦する。

【スコア】

ニューカッスル 3－0 PSV

【得点者】

1－0 8分 ヨアヌ・ウィサ（ニューカッスル）

2－0 30分 アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）

3－0 65分 ハーヴィー・バーンズ（ニューカッスル）