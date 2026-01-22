チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第7節が21日に行われ、チェルシー（イングランド）とパフォス（キプロス）が対戦した。

ここまで6試合を消化したリーグフェーズで3勝1分2敗を記録し、勝ち点「10」を積み上げているチェルシー。今月1日にエンツォ・マレスカ前監督との契約解除を発表した同クラブが、リアム・ロシニアー新監督の下でのCL初戦に臨む。ホームでパフォスを迎え撃つ一戦にエンソ・フェルナンデスやアレハンドロ・ガルナチョらが先発起用された。

試合は立ち上がりからチェルシーがチャンスを演出する。16分に敵陣左サイドでボールを奪い、E・フェルナンデスが巧みなドリブルで中央にカットイン。ボックス正面でパスを受けたリース・ジェームズが右足を振り抜いたものの、シュートはわずかに枠の右に外れてしまう。その1分後には、ペドロ・ネトのクロスをE・フェルナンデスがヘディング。ネットを揺らしたが、直前のファウルにより得点は認められなかった。

対するパフォスも、一発のチャンスでチェルシーを脅かす。31分に自陣でのボール奪取からカウンターへ転じ、左サイドでパスを受けたジャジャがドリブルから右足でシュート。R・ジェームズに当たったボールはゴール方向に飛んだが、左ポストに弾かれた。以降もチェルシーが主導権を握り、前半だけで12本のシュートを記録。パフォスのシュートを1本に抑え込むなど圧倒したものの、スコアレスでハーフタイムに突入した。

そんななか、78分にチェルシーが均衡を破る。マロ・ギュストのクロスから右サイドでコーナーキックを獲得し、P・ネトがキッカーを担当。左足でインスイングのボールを蹴り込むと、ニアにウェズレイ・フォファナが飛び込む。相手に競り負けたが、後方に逸れたこぼれ球にモイセス・カイセドが反応。頭で押し込んで先制に成功した。

結局、そのまま試合は1－0で終了。チェルシーがパフォスを下した。次節は今月28日に行われ、チェルシーはアウェイでナポリ（イタリア）と対戦。パフォスはホームでスラヴィア・プラハ（チェコ）と対戦する。

【スコア】

チェルシー 1－0 パフォス

【得点者】

1－0 78分 モイセス・カイセド（チェルシー）