チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第7節が21日に行われ、スラヴィア・プラハ（チェコ）とバルセロナ（スペイン）が対戦した。

ここまで6試合を消化したリーグフェーズで3勝1分2敗を記録し、勝ち点「10」を積み上げているバルセロナ。直近の国内リーグでレアル・ソシエダに敗れたものの、それまでは公式戦11連勝を達成するなどチームは好調を維持している。ストレートでの決勝トーナメント進出を目指し、今節は敵地でスラヴィア・プラハと激突。なおスラヴィア・プラハに所属する橋岡大樹はサブスタートとなった。

試合は立ち上がりの10分にスラヴィア・プラハが先制したものの、34分にバルセロナがスコアを振り出しへと戻す。相手を押し込んだ状況でエリック・ガルシアが縦パスを差し込み、ハフィーニャがヒールでフリック。ボックス手前からフレンキー・デ・ヨングが右ポケットにボールを送ると、フェルミン・ロペスが右足を振り抜く。角度の小さい位置からネットを揺らし、アウェイチームが追いついた。

さらに42分、F・デ・ヨングが右サイドに張るルーニー・バルジへ展開。ピッチ中央でフリーとなっていたペドリに繋ぐと、細かいタッチで時間を作りながら横パスを出す。ペナルティエリア正面のフェルミンにボールがわたり、右足に持ち替えてミドルシュートをお見舞い。狙いすました一撃がゴールに吸い込まれ、バルセロナが逆転に成功した。

しかし、その2分後にスラヴィア・プラハがコーナーキックを獲得。ニアに飛び込んだシュテパン・チャロウペックが頭で逸らすと、ロベルト・レヴァンドフスキのオウンゴールを誘発する。先制点に続き、コーナーキックからホームチームが得点を挙げた。

58分にはバルセロナにアクシデントが発生。右のハムストリングを痛めたペドリがピッチに倒れ込み、プレー続行が不可能となる。ハンジ・フリック監督は、このタイミングで2枚替えを実施。ルーニー・バルジも交代となり、ダニ・オルモとマーカス・ラッシュフォードが投入された。

すると、64分にD・オルモが起用に応える。ラッシュフォードが右サイドに配球し、ジュール・クンデがインスイングのアーリークロスを供給。一度は相手にクリアされたが、こぼれ球がペナルティエリア手前のD・オルモへと流れる。右足に持ち替えてシュートを放つと、強烈なコントロールショットがゴールイン。枠の右上に突き刺さり、バルセロナが再び勝ち越した。

その後、70分にはレヴァンドフスキが追加点をマーク。結局、そのまま試合は4－2で終了し、バルセロナが勝利を収めた。橋岡に出番は訪れなかった。次節は今月28日に行われ、スラヴィア・プラハはアウェイでパフォス（キプロス）と対戦。バルセロナはホームでコペンハーゲン（デンマーク）と対戦する。

【スコア】

スラヴィア・プラハ 2－4 バルセロナ

【得点者】

1－0 10分 ヴァシル・クシェイ（スラヴィア・プラハ）

1－1 34分 フェルミン・ロペス（バルセロナ）

1－2 42分 フェルミン・ロペス（バルセロナ）

2－2 44分 オウンゴール（スラヴィア・プラハ）

2－3 64分 ダニ・オルモ（バルセロナ）

2－4 70分 ロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ）