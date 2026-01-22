チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第7節が21日に行われ、ガラタサライ（トルコ）とアトレティコ・マドリード（スペイン）が対戦した。

ここまで6試合を消化したリーグフェーズで4勝2敗を記録し、勝ち点「12」を積み上げているアトレティコ・マドリード。直近のCLでは3連勝を飾っており、ストレートでの決勝トーナメント進出に近づいている。対するは、ここまで3勝3敗のガラタサライ。現在CL連敗を喫している同クラブは、本拠地で迎える今節が正念場となる。

試合は開始早々の4分にアトレティコ・マドリードがスコアを動かす。自陣からのビルドアップで前進し、アレクサンダー・セルロートがボックス内でボールをキープ。バックパスを受けたティアゴ・アルマダが左に散らすと、ペナルティエリア脇に駆け上がってきたマッテオ・ルッジェーリがゴール前にクロスを送る。ファーで待つジュリアーノ・シメオネが頭で合わせ、アウェイチームが先制した。

一方のガラタサライも、20分にゲームを振り出しへと戻す。敵陣内での即時奪回から二次攻撃を仕掛け、ユヌス・アクギュンが右サイドに展開。ボールを受けたレロイ・サネがドリブルで持ち運び、2枚のマーカーを引きつけながらポケットにスルーパスを出す。走り込んできたロランド・シャライがワンタッチで折り返すと、グラウンダーのボールがマルコス・ジョレンテのオウンゴールを誘発。ホームチームが同点に追いついた。

以降は両チームが強力なストライカーを軸に多彩な攻撃を披露。互いに複数のシュートシーンを生み出すが、2点目を奪えずにハーフタイムへと突入する。後半に入るとアトレティコ・マドリードが主導権を掌握。組織的なプレスを生かしながらガラタサライの攻撃を封じていく。

85分にはボックス手前でのフリーキックからアントワーヌ・グリーズマンが左足でシュート。直接狙ったボールは壁上を通過して枠を捉えたものの、ガラタサライのGKウールジャン・チャクルのセーブに防がれてしまった。

結局、そのまま試合は1－1で終了。勝ち点「1」ずつを分け合う結果となった。次節は今月28日に行われ、ガラタサライはアウェイでマンチェスター･シティ（イングランド）と対戦。アトレティコ・マドリードはホームでボデ／グリムト（ノルウェー）と対戦する。

【スコア】

ガラタサライ 1－1 アトレティコ・マドリード

【得点者】

0－1 4分 ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリード）

1－1 20分 オウンゴール（ガラタサライ）



【動画】ガラタサライvsアトレティコのハイライト！