ハウス食品は2月2日、「うまかっちゃん」＜久留米風とんこつ＞(希望小売価格136円・5個パック680円/税別)を九州・沖縄地区および山口県のスーパーなどで発売する。

1979年の発売以来、九州を中心に支持されてきた「うまかっちゃん」は、九州への感謝と、今後も九州と共に歩んでいきたいという想いを込め、2021年に「九州を元気にするプロジェクト」を立ち上げ、九州の企業(団体)・食材・人とコラボレーションしながら、製品開発やプロモーションなどを展開している。

今回、同プロジェクトの一環として、「2027年に誕生90周年を迎える、とんこつラーメンの発祥とも言われている“久留米ラーメン”文化を盛り上げたい!」という想いから、新製品が開発された。

同商品には、豚の調味料パウダーを通常のうまかっちゃんと比べて2倍以上使用。スープを注いだ際にできる表面の泡立ちや、濃厚でクリーミーなスープ、食欲をそそる強いとんこつ風味といった、久留米ラーメンの特徴を再現した。

完成後には久留米・ラーメン会の関係者が試食し、コメントを寄せている。

「『とんこつ発祥!久留米ラーメン』を再現した即席ラーメンはたくさんありますが、うまかっちゃん＜久留米風とんこつ＞は、麺のスープのりも良く、スープもコク・粘度があり、素晴らしい商品に仕上がっていると思います。久留米ラーメン特有の"脂泡"や"うま臭さ"も表現されており、この価格でこんなにおいしいラーメンを食べて良いのか?と心配になるほどの旨さです!ぜひ!ご賞味下さいませ!」(久留米・ラーメン会)