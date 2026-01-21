「まだ終わっていないようだ」ドジャース、さらに外野手補強に動く！？　…

@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間16日、カイル・タッカー外野手（シカゴ・カブスFA）と4年2億4000万ドルで契約に合意したと報じられた。懸念の外野に心強い存在が加わったが、さらに戦力を加える可能性もゼロではないかもしれない。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

獲得候補に浮上しているのは、ボストン・レッドソックスのジャレン・デュラン外野手。昨季157試合、打率.256、16本塁打、84打点といった数字を残している主力外野手だが、現チームは外野の頭数が揃っているため、トレード放出の可能性が長らく噂されている。

同メディアは「エドウィン・ディアス投手とタッカーとの契約は、ドジャースが今年もワールドシリーズ（WS）で圧倒的な優勝候補となるには十分だが、彼らの動きはまだ終わっていないようだ。ジャストベースボールのジョーダン・レアンドレ記者は、ジャスティン・ロブレスキ投手、マイク・シロタ外野手、ジャクソン・フェリス投手らを放出し、デュランを獲得するというトレード案を提案している」と言及。

続けて、「ドジャースは現時点で外野手を追加する必要はないが、デュランを獲得してチームを強化しても損はない。交換要員となる若手選手は非常に有望だが、ロースターが充実しているため、ロサンゼルスでは安定した出場機会を得られない可能性がある」と記している。

