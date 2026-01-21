@media (min-width: 768px) {

プロ野球の本拠地球場への遠征では、試合そのものと同じくらい「移動時間」が重要な要素となる。東京駅を起点にした場合、新幹線や飛行機を使えば全国各地へ向かえる一方で、球場ごとの立地や乗り換えの有無によって、到達までの負担には大きな差が生まれる。本記事では、「東京駅を始点とした新幹線での移動時間」に注目し、実際に現地へたどり着くまでに時間を要する球場を整理。12球団の本拠地の中から、移動に最も時間がかかる球場をランキング形式で紹介する。［1/6ページ］

第6位：バンテリンドーム ナゴヤ（新幹線最速：約130分）

バンテリンドームナゴヤ（写真：産経新聞社）

所在地：名古屋市東区大幸南1-1-1

最寄り駅：名古屋市営地下鉄名城線「ナゴヤドーム前矢田駅」、JR中央本線・名鉄瀬戸線「大曽根駅」

第6位にランクインしたのは、中日ドラゴンズの本拠地・バンテリンドーム ナゴヤだ。

東京駅から名古屋駅までは、東海道新幹線「のぞみ」を利用しておよそ100分。全国的に見れば“近距離遠征”の部類だが、関東圏内の球場と比べると、ここから本格的な新幹線移動が始まる印象を受ける。

名古屋駅から最寄り駅のナゴヤドーム前矢田駅までは地下鉄の栄駅、久屋大通駅で名古屋市営名城に乗り換え約30分。

JR中央本線の大曾根駅ならばJR名古屋駅から乗り換え無しで向かうことが出来るが、大曽根駅から球場まで徒歩で約15分となっている。

新幹線の本数が多く、ダイヤも安定しているため移動自体は非常にスムーズ。東京を出発してから2時間足らずで名古屋に到達できる点は、遠征先としての安心感につながる。

上りの新幹線は22時台まで運行しており、長い試合にならなければナイトゲームでも日帰りで楽しむことも可能だ。

手羽先、味噌カツ、ひつまぶしなど“名古屋めし“が豊富な名古屋。試合前後に名古屋グルメを楽しむのも旅の醍醐味の一つと言えるだろう。

第5位：京セラドーム大阪（新幹線最速：約180分）

京セラドーム大阪 全景（写真：産経新聞社）

所在地：大阪府大阪市西区千代崎３丁目中２−１

最寄り駅：阪神なんば線「ドーム前駅」、大阪メトロ長堀鶴見緑地線「ドーム前千代崎駅」、JR大阪環状線「大正駅」

5位に入ったのは、オリックス・バファローズが本拠地として使用している京セラドーム大阪。新幹線停車駅の新大阪駅から安定したアクセスを誇っている。

東京駅から新幹線で約150分の新大阪駅は関西エリア最大の新幹線ターミナルであり、ここまでの移動距離が、東京起点の新幹線遠征における一つの基準点と言える。

最速ルートは新幹線の「新大阪駅」からJRの「大阪駅」で乗り換え、JR大阪環状線で「大正駅」まで20分前後。京セラドームまでは徒歩で約8分となる。

阪神なんば線「ドーム前駅」、大阪メトロ長堀鶴見緑地線「ドーム前千代崎駅」からなら球場まで徒歩1〜2分と極めて近く、到着方法に応じてルートを選べる柔軟性も高い。

日帰りの場合、東京へ向かう上り新幹線の最終は21時半前とナイトゲームを観戦する場合はややリスクは伴う。

心斎橋などの繫華街も近く、たこ焼き、お好み焼き、串カツなどの大阪グルメを味わうことも出来る。

第4位：阪神甲子園球場（新幹線最速：約190分）

阪神甲子園球場（写真：産経新聞社）

所在地：兵庫県西宮市甲子園町１−８２

最寄り駅：阪神電車阪神本線「甲子園駅」

“野球の聖地”として知られる阪神タイガースの本拠地、阪神甲子園球場が第4位にランクイン。

同5位の京セラドーム大阪と同じく新大阪駅が乗り換えの拠点となるが、僅かにこちらの方が時間を要することから、この順位となった。

東京駅から新大阪駅までは、東海道新幹線で約150分。新大阪駅から地下鉄・JRで梅田駅へ約7分、大阪梅田駅から阪神本線の特急に乗り継いで12分。甲子園駅から球場までは徒歩3分とルート自体は複雑ではない。

東京から関西圏へ入るラインとして、新大阪は一つの大きな区切りとなる駅だ。名古屋を越え、静岡・京都を通過してたどり着く新大阪は、「遠征に来た」という実感を最も得やすい新幹線区間と言えるだろう。

京セラドーム大阪と同じく東京を起点としたナイトゲーム観戦の日帰りは多少難易度が高いが、デーゲームであれば梅田・難波など大阪の主要地点を楽しめる。

甲子園球場の周辺にも兵庫の名物グルメである明石焼や、ブランド和牛の一つ、神戸牛を扱う店もあり、贅沢な時間を堪能することが出来る点も魅力的だ。

第3位：MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島（新幹線最速：約250分）

マツダスタジアム 外観（写真：産経新聞社）

所在地：広島県広島市南区南蟹屋2丁目3−1

最寄り駅：JR・広島電鉄「広島駅」

第3位にランクインしたのは広島東洋カープの本拠地、MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島。

新大阪を越え、岡山を過ぎてさらに西へ進むこの区間は、新幹線移動の中でも距離の長さをはっきりと感じさせる。

東京駅から広島駅までは、東海道・山陽新幹線を乗り継いで約235分。4時間近い移動時間となり、ここから一気に“長距離遠征”の色合いが濃くなる。

それでも、駅についてしまえば、広島駅南口から球場までは徒歩約10〜12分。カープロードと呼ばれる駅前大通りを直進するだけのシンプルなルートで迷いにくい。

東京着の上り新幹線の最終出発時刻は20時前後となり、東京からの日帰りとなるとデーゲーム観戦が大前提となるが、球場は広島市の中心部に近く、選択肢は豊富だ。

戦争の悲惨な歴史を語り継ぐ建造物である原爆ドーム、広島駅から約1時間でアクセス可能な厳島神社など複数の世界遺産を回ることが出来る点も魅力的。

名物グルメとして広島風お好み焼き、全国屈指の生産量を誇る牡蠣など嗜むことが出来る上、もみじ饅頭などお土産の定番も豊富。旅気分を存分に味わうことが出来るだろう。

第2位：みずほPayPayドーム福岡（最速：約330分）

みずほPayPayドーム福岡（写真：産経新聞社）

所在地：福岡県福岡市中央区地行浜2丁目2−2

最寄り駅：福岡市地下鉄空港線「唐人町駅」

移動時間が長い球場ランキング第2位となったのは、福岡ソフトバンクホークスの本拠地・みずほPayPayドーム福岡。

東京駅から博多駅までは、新幹線移動としては国内最長クラス。所要時間は約300分と、5時間に迫る長旅となる。

東海道新幹線から山陽新幹線へと入り、新大阪、広島、岡山と主要都市を次々に通過してようやく到達する博多駅は、まさに“新幹線遠征の最終ライン”と呼ぶにふさわしい存在だ。

それでも、新幹線での長旅を終えた後のルートは単純明快。博多駅からは地下鉄1本で唐人町駅まで約11分。駅から球場までは決して近くはないが、博多駅からのシャトルバスも運行している。

東京起点・新幹線移動を前提とする本記事においては、日帰りでの野球観戦は少しハードな日程となるが、デーゲームであれば決して不可能ではない。

球場から博多の中心街まで移動すれば、もつ鍋、豚骨ラーメン、明太子などの名物グルメは枚挙にいとまがない。

観光面でもペイペイドームから近い福岡タワー、博多の繫華街にも近い屋台街、博多から電車で約1時間の距離にある”学問の神様”太宰府天満宮など選択肢は豊富だ。

第1位：エスコンフィールドHOKKAIDO（新幹線最速：約480分）

エスコンフィールドHOKKAIDO（写真：産経新聞社）

所在地：北海道北広島市Ｆビレッジ１番地

最寄り駅：JR千歳線「北広島駅」

移動時間が長い球場ランキング第1位となったのは北海道日本ハムファイターズのホーム球場として2023年に開場したエスコンフィールドHOKKAIDO。

同球場へは飛行機利用でのアクセスがメインとなる為、本記事との相性が悪く1位となってしまったが、電車移動が好きな方には至高の時間を味わえるかもしれない。

東京駅から新函館北斗駅までは、東北・北海道新幹線を利用して約260分。新函館北斗駅からJR特急へ乗り換え、そこから約3時間で南千歳駅へ。

南千歳駅からは北広島駅まで20分前後電車に揺られ、北広島駅からシャトルバス（徒歩の場合15分前後）と約8時間の長距離移動となる。

早朝に東京を出ればナイトゲームの時間には間に合うが、このルートでの日帰り移動はほぼ不可能だと考えて良いだろう。

それでも、舞台は“食材の宝庫“北海道。途中で経由する函館や、札幌駅にもアクセス可能であり、食事面で困ることはない。

球場施設“Fビレッジ”でもジンギスカン、クラフトビール、スープカレーなどの北海道名物を味わうことが出来る。

【了】