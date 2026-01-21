@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手を獲得しているが、まだ補強は終わらないと見られている。ミルウォーキー・ブルワーズのフレディ・ペラルタ投手を巡るトレード交渉に、ドジャースが関心を示しているようだ。米メディア『ザ・スポーツ・トリビューン』のアンソニー・アローヨ記者が言及した。

ペラルタは2026年シーズン終了後にフリーエージェント（FA）となる右腕で、年俸はわずか800万ドル（約12.6億円）。高水準の成績と破格の年俸を兼ね備えており、ニューヨーク・ヤンキース、ニューヨーク・メッツ、サンフランシスコ・ジャイアンツ、アトランタ・ブレーブスなど、多くの球団が獲得に名乗りを上げているという。

[sp_ad]

その中で、ドジャースがこの争奪戦に加わっていることは衝撃的だ。すでに先発ローテーションには、大谷翔平選手、ブレイク・スネル投手、山本由伸投手、タイラー・グラスノー投手、佐々木朗希投手と、他球団ならエース級の投手が並んでいる。

ペラルタの最大の魅力は、三振を量産できる能力を持ちながら、年俸800万ドルという点にある。大半の球団にとって手の届く存在であり、資金力のあるドジャースであれば、将来的な契約延長という選択肢も現実的だ。

注目の集まるペラルタの動向についてアローヨ氏は「ドジャースにとって彼は、すでに球界で最も強力な先発陣をさらに強化できる選手であり、ポストシーズンでのさらなる深みある挑戦に向けた絶好の地位を確立するだろう」と言及した。

【関連記事】

【了】