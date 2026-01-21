昨シーズンの明治安田J3リーグで3位に入りながら、J2昇格プレーオフ決勝でテゲバジャーロ宮崎に敗れてJ2入りを逃したFC大阪が21日、大阪市天王寺区のホテルで新体制発表会見を開いた。

J3優秀選手に選ばれたGK山本透衣（FC今治へ移籍）や、チームトップの8アシストを記録したFW澤崎凌大（松本山雅FCへ移籍）ら18人が抜けたものの、MF吉田源太郎（ジェフユナイテッド千葉から期限付き移籍）やMF森村俊太（水戸ホーリーホックから育成型期限付き移籍）ら17人（復帰を除く）が新たにFC大阪のユニホームに袖を通した。

ドリブルが持ち味の吉田は「自分の良さを出したい」、スピードスターの森村は「FC大阪の（縦に速い）スタイルは合っていると思う」と意気込みを語った。『鍛錬』を新シーズンのスローガンに掲げた近藤祐輔社長は「心も体もしっかり鍛えて全員が同じ方向を向いていく。全員が鍛錬して、クラブを大きくしていきたい」と抱負を話した。

また、昨シーズンに続いて世界的デザイナーのコシノジュンコ氏がデザインを手掛けた新ユニフォームもお披露目された。会見に同席したコシノ氏は「スポーツは勝ち組になるのが第一。単なるウェアではなく、FC大阪の個性をデザインするのがユニフォームの使命。インパクトがあると思う」と説明。新ユニフォームは、水の都・大阪を代表するチームをイメージし、波のようなウェーブを配したデザインで、2月に開幕する明治安田J2・J3百年構想リーグで「ビッグウェーブを起こす」との思いが込められているという。

FC大阪は2月8日、ホーム東大阪市花園ラグビー場で行われるカマタマーレ讃岐戦で開幕を迎える。

取材・文＝北川信行