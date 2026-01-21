NiziU・RIKU「全国民に食べてほしい！」と絶賛する好きなお餅の食べ方とは？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目（今月は3週目）は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。1月14日（水）の放送では、RIKU、MAYA、MIIHIそれぞれの「好きなお餅の食べ方」を紹介していきました。

――NiziUの好きなお餅の食べ方

RIKU：生徒のみんなが送ってくれた書き込みを紹介していきたいと思います。MIIHI、紹介をお願いします。

＜リスナーからのメッセージ 千葉県 12歳 女の子 やっぱりしょうゆ派＞

NiziU先生の好きなお餅の食べ方を教えてください！

全員：可愛い〜♡

MIIHI：わかる。お餅美味しいよね。

MAYA：みんな、お正月にお餅は絶対食べる？

MIIHI：昔は食べていたけど、最近食べてへんな。

RIKU：RIKUも全然食べていないんだよね。

MAYA：私は、おばあちゃんがご近所さんがついているお餅をお裾分けしてくれて。それをもらうんやけど、豆餅をトースターでカリカリに焼いて、アツアツの餅にバターと醤油をつけて食べるっていう。ただの餅じゃなくて豆餅が美味しい！

RIKU：そうなんや！

MAYA：お豆の香ばしさが加わって美味しい。で、そのバター醤油にちょっと海苔を巻いて食べるの。

RIKU：バターはつけていなかったな。

MIIHI：醤油と海苔やった。

MAYA：MIIHI、バター好きじゃん？ やってみて。

MIIHI：MIIHIはもう切り餅やねんけど、今年やろう。

RIKU：あと、きなこ餅もよく食べる。

MIIHI：きなこ餅、家でやったことないかも。

RIKU：ほんまに？ お母さんはいつもきなこ餅を作ってくれるかも。

MAYA：砂糖入れる？ 塩入れる？

RIKU：砂糖。え、塩なの？

MAYA：砂糖にちょっと塩を入れたら、アクセントが加わって美味しいらしい。

RIKU：さすが！ コックは違うな！ 私は出されたもんしか食べへんから（笑）。今度やってみるわ。先生ありがとうございます。

MAYA：MIIHIは？

MIIHI：MIIHIは絶対、醤油に海苔。

RIKU：さっき言ってたで!?

MAYA：言ってたか！ もっとないの（笑）？

MIIHI：でも、お餅関連で言ったら、おばあちゃんが作ってくれる白味噌のお雑煮。

RIKU：京都は白味噌なんですよ！

MIIHI：これが美味いんよ！

MAYA：その美味しさ、知ってます！

RIKU：石川は？

MAYA：お出汁。お正月に京都のホテルに行ったときに白味噌で出てきて。

RIKU：ヤバイでしょ！

MAYA：ほんまに美味しい。そこからお母さんに自分用の白味噌のお雑煮を毎年作ってもらうもん。

RIKU：ヤバイよね。ほんまに全国民に食べてほしい！ おすすめでございます。しょうゆ派ちゃんもぜひ食べてみてね。

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info