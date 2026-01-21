宇垣美里 初観劇のバレエ『くるみ割り人形』に圧倒される「目が足りない！」「全てが美しくて楽しめました」

鞘師里保がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30～9:55）。

1月のマンスリーゲストは、フリーアナウンサー、俳優としてドラマやラジオ、舞台出演のほか、執筆業など多彩な表現活動を展開する宇垣美里（うがき・みさと）さんです。

1月3日（土）の放送では、オススメのエンタメなどについて伺いました。

鞘師：宇垣さんの現在のキャッチコピーは「基本的にいつもご機嫌な、口から生まれたエンタメフリーク」とのことですが、キャッチコピーにある「エンタメフリーク」という点についてもお聞きしたいです。いつもどのように作品を選んでいるのですか？

宇垣：身近な人からのお勧めが多いですね。教えてもらったものがずっと溜まっていて、消化しきれないほどなんです。常に時間が足りなくて、「寝る時間がもったいない！」と思いながら寝ています（笑）。

鞘師：2025年に出会った作品の中で、特にお勧めの作品はありますか？

宇垣：いっぱいありますが、初めて観に行ったバレエの『くるみ割り人形』がすごく面白かったです。これまではバレエに対して少し眠くなるようなイメージを持っていたのですが、舞台美術も素晴らしいし、舞台のあちこちで、いろいろなことが同時に起こるので目が足りないんです。子どもたちが喧嘩をしていたり、お母様方が歓談していたり、その裏で重要人物が人形を置いていたり……。全てが美しくて楽しめました。

鞘師：それは刺激的ですね。

――番組では他にも、2025年にハマったドラマなどについて語る場面もありました。

----------------------------------------------------

音声版「鞘師里保のライフアップ・チョイス」

----------------------------------------------------

＜番組概要＞

番組名：鞘師里保のライフアップ・チョイス

放送日時：毎週土曜9:30～9:55

パーソナリティ：鞘師里保

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/choice/